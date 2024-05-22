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Maliye, vergi kaçakçılarının ensesinde! Sırada doktor ve kuyumcular var

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi kaçağını önlemek amacıyla firmalara sıkı takip uyguluyor. Demir- çelik sektöründe kesilen cezaların ardından sırada kuyumcu ve doktorlar var.

Demir-çelik sektöründe manipülasyon ve tekelleşme girişiminde bulunan, paravan şirketler aracılığıyla kamuyu zarara uğratan iki büyük firmaya vergi müfettişleri tarafından ceza kesildi. Bu durum, piyasanın düzenlenmesi adına atılan büyük bir adım olarak değerlendirildi. Vergi kaçıranlara yönelik denetimlerini daha da sıklaştırmayı hedefleyen ekiplerin bir sonraki adımda kuyumcu ve doktorları detaylı bir incelemeye alacağı konuşuluyor.

BAKANLIK TÜM SEKTÖRLERİ SIKI TAKİPTE

Demir-çelik sektöründe fiyat istikrarını bozarak piyasayı manipüle eden, tekelleşmeye çalışan ve paravan şirketler aracılığıyla kamuyu zarara uğratan firmalar üzerine yoğunlaşan vergi müfettişleri, yaptıkları incelemeler sonucunda 2 büyük firmaya yaklaşık 7 milyar TL'lik ceza kesti. Ekonomi yazarı Dilek Güngör, demir- çelik sektöründe atılan bu adımın ardından sıranın yüksek kazanç sağlamalarına rağmen vergi kaçırdıklarını iddia ettiği kuyumcu ve doktorlara geldiğini yazdı.

"YÜKSEK KARLARA RAĞMEN VERGİ ÖDEMİYORLAR"

Güngör, "Sırada kim var, derseniz. Önümüzdeki günlerde başta kuyumcular ve doktorlar olmak üzere yüksek kazanç sağlamalarına rağmen çeşitli yollarla vergi kaçıranlar tek tek ortaya çıkacak. Düşünsenize bu yüksek kârlarına rağmen vergi ödemeyenler, daha düşük kârla çalışıp devlete yükümlülüklerini yerine getirenlerle aynı sofrada… Bu haksız rekabete neden oluyor. Ya da yüksek enflasyonla maaşları iyice eriyen asgari ücretliden otomatik vergi kesilirken, paraya para demeyen şirketlerin vergiden kaçması sosyal adaleti yıpratıyor. O nedenle şu anda Maliye'nin çabası takdire şayan" ifadelerini kullandı.

VERGİ KAÇAKÇILIĞIYLA MÜCADELEDE YENİ DÖNEM

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, Kayıt dışılıkla mücadele için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ilk etapta lira, KDV oranları ve İBAN hesapları mercek altına alındı. Hileli KDV oranı uygulayan, İBAN hesabını kiraya veren mükellefler tek tek tespit edildi. İkinci aşamada ise gıdadan inşaata, kuyumculuktan enerjiye hemen her alanda tüm sektörler sıkı denetime tabi tutuluyor. Faturalar inceleniyor. Hesap hareketlerine bakılıyor. Usulsüzlüklerde idari para cezalarının yanında firmalara kapatma cezaları da gelebilecek.

Haberler.com / Eymen Dursun - Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Maliye Hukuk İş Dünyası Finans Ekonomi Haberler

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Yorumlar (5)

Fatih Yıldız:

KUYUMCULAR ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN VERGİ ÖDÜYORLAR ÖTE YANDANDAN DA MALI GÖTÜRÜYORLAR

26
0
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Furkan:

Bütün kuyumcular parayı iban a attırıyordu. Şimdi ise elden alıyor. Ne fatura ne birşey kesiyor. Kaçırdıkları milyarların(yeni para ile) haddi hesabı yok

22
0
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Sinan Bulduk:

Devlet , devlet olduğunu hatırlamaya başladı..Elinizi korkak alıştırmayın..

10
2
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Ömer C.:

Türkiyede bulunan Call Center'ler yani Çağrı Merkezlerinin en az %80i (özellikle Almanca olarak) işçilerini resmiyete Asgari ücret gösterip gerçekte 50bin lira yada daha fazla Maaş veriyorlar. Asgari ücretin üstünü elden nakit veriyorlar. Bunlar da mercek altına alınmalı.

9
1
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erkan yüksel:

DEVLETE PARA LAZIM OLUNCA GELEN ADALET :))

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1
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