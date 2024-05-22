Üye Girişi
Haberler

İrlanda, Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı mı? Hangi ülkeler Filistin devletini tanıma kararı aldı?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İrlanda, Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı. Bu karar ile İrlanda, Filistin devletini tanıyan ülkeler arasına katıldı. Filistin devletini tanıyan diğer ülkelerin listesi ve ayrıntılar haberimizde. İrlanda, Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı mı? Hangi ülkeler Filistin devletini tanıma kararı aldı?

İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarına dünyanın pek çok yerinden ses yükseliyor. Düzenlenen protestoların yanı sıra uluslararası arenadaki devletler de Filistin'i tanıma kararı alıyor. Son olarak Norveç ve İrlanda Filistin devletini resmen tanıyacaklarını ilan etti. Peki, İrlanda, Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı mı? Hangi ülkeler Filistin devletini tanıma kararı aldı? Detaylar haberimizde...

İRLANDA, FİLİSTİN DEVLETİNİ RESMEN TANIMA KARARI ALDI MI?

İrlanda, İspanya, Malta ve Slovenya "doğru koşullar" oluştuğunda Filistin devletini tanımaya hazır olduklarını 22 Mart'ta ortak açıklamayla duyurmuştu. İrlanda Başbakanı Simon Harris'in, bugün Filistin'i tanıyacağını açıklayacağı bekleniyor.

İrlanda, Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı mı? Hangi ülkeler Filistin devletini tanıma kararı aldı?

NE OLMUŞTU?

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bini aştı. Katliamlar, dünyanın gözü önünde devam ederken Norveç, İrlanda ve İspanya Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı.

İrlanda, Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı mı? Hangi ülkeler Filistin devletini tanıma kararı aldı?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Filistin İsrail Uluslararası İlişkiler Gündem Politika Dünya Haberler

Norveç, İrlanda ve İspanya Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı

Norveç, İrlanda ve İspanya Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı

 Maliye, vergi kaçakçılarının ensesinde! Sırada doktor ve kuyumcular var

Maliye, vergi kaçakçılarının ensesinde! Sırada doktor ve kuyumcular var

 Hamaney, helikopter kazasında ölenlerin çocuklarına sarılarak teselli etti

Hamaney, helikopter kazasında ölenlerin çocuklarına sarılarak teselli etti

Bakmadan Geçme

İspanya Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı mı? Hangi ülkeler Filistin devletini tanıma kararı aldı? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 22 Mayıs Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 22 Mayıs Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 22 Mayıs Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? İrlanda, Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı mı? Hangi ülkeler Filistin devletini tanıma kararı aldı? Norveç, Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı mı? Hangi ülkeler Filistin'i tanıma kararı aldı? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 22 Mayıs Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 22 Mayıs Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Kız kardeşi ve eniştesini öldürüp intihar etti! Olay ne, nerede oldu? Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'ın bebeği doğdu mu? 22 MAYIS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi? Ev sahibi kiracıyı hangi durumlarda evden çıkarabilir? Kiracı hangi durumlarda ev sahibine dava açabilir? Schengen vizesi ne kadar, kaç Euro? Schengen vize ücreti yetişkinler ve çocuklar için kaç lira oldu? Seferberlik ve savaş hali yönetmeliği nedir? Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Ebru Polat kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Ebru Polat kaç yaşında, nereli? Ebru Polat biyografisi!
En beğenilen siyasetçiler anketi! Zirvede sürpriz bir isim var

En beğenilen siyasetçiler anketi! Zirvede sürpriz bir isim var
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title