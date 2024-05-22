İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarına dünyanın pek çok yerinden ses yükseliyor. Düzenlenen protestoların yanı sıra uluslararası arenadaki devletler de Filistin'i tanıma kararı alıyor. Son olarak Norveç ve İrlanda Filistin devletini resmen tanıyacaklarını ilan etti. Peki, İrlanda, Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı mı? Hangi ülkeler Filistin devletini tanıma kararı aldı? Detaylar haberimizde...

İRLANDA, FİLİSTİN DEVLETİNİ RESMEN TANIMA KARARI ALDI MI?

İrlanda, İspanya, Malta ve Slovenya "doğru koşullar" oluştuğunda Filistin devletini tanımaya hazır olduklarını 22 Mart'ta ortak açıklamayla duyurmuştu. İrlanda Başbakanı Simon Harris'in, bugün Filistin'i tanıyacağını açıklayacağı bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bini aştı. Katliamlar, dünyanın gözü önünde devam ederken Norveç, İrlanda ve İspanya Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı.