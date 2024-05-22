İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarına dünyanın pek çok yerinden ses yükseliyor. Düzenlenen protestoların yanı sıra uluslararası arenadaki devletler de Filistin'i tanıma kararı alıyor. Son olarak Norveç, İrlanda ve İspanya Filistin devletini resmen tanıyacaklarını ilan etti. İspanya Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı mı? Hangi ülkeler Filistin devletini tanıma kararı aldı? Detaylar haberimizde...

İSPANYA, FİLİSTİN DEVLETİNİ RESMEN TANIMA KARARI ALDI MI?

İspanyol Parlamentosu'nda milletvekillerine hitap eden Sanchez, İspanya'nın 28 Mayıs'ta Filistin Devleti'ni tanıyacağını söyledi. Konuşması parlamentoda alkışlarla karşılanan Sanchez "Filistin'i birçok nedenden ötürü tanıyacağız. Bu durumu 'barış, adalet ve tutarlılık' kelimeleriyle özetleyebiliriz. İki devletli çözüme saygı gösterildiğinden ve karşılıklı güvenlik garantileri olduğundan emin olmalıyız. İki tarafın barış için müzakere etmesi şart. İşte bu nedenle Filistin'i tanıyoruz."

NE OLMUŞTU?

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bini aştı. Katliamlar, dünyanın gözü önünde devam ederken Norveç, İrlanda ve İspanya Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı.