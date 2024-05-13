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İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 37 düzensiz göçmen kurtarıldı

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İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından biri çocuk 37 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında biri çocuk 37 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki biri çocuk 37 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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