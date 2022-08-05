İzmir haber... İzmir'de 3 eski üsteğmen, sahte kimlikle 'gaybubet evi'nde yakalandı (3) İzmir haberler: TUTUKLANDILARİzmir'de 'gaybubet' olarak bilinen FETÖ'nün hücre evlerinde barındıkları, örgütsel faaliyetlerine buralarda devam ettikleri ve yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptıkları tespit edilen ve yurt dışına kaçma hazırlığı yaparlarken yakalanıp, meslekten ihraç 3 üsteğmen,... TUTUKLANDILAR İzmir'de 'gaybubet' olarak bilinen FETÖ'nün hücre evlerinde barındıkları, örgütsel faaliyetlerine buralarda devam ettikleri ve yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptıkları tespit edilen ve yurt dışına kaçma hazırlığı yaparlarken yakalanıp, meslekten ihraç 3 üsteğmen, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı. Tolga TAHÇI/ İZMİR, Güncel Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı İzmir Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İzmir haber... İzmir'de 3 eski üsteğmen, sahte kimlikle 'gaybubet evi'nde yakalandı (3) - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.