İzmir haber... İzmir'de 3 eski üsteğmen, sahte kimlikle 'gaybubet evi'nde yakalandı (3) - Haberler

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İzmir haber... İzmir'de 3 eski üsteğmen, sahte kimlikle 'gaybubet evi'nde yakalandı (3)

İzmir haber... İzmir'de 3 eski üsteğmen, sahte kimlikle 'gaybubet evi'nde yakalandı (3)

İzmir haberler: TUTUKLANDILARİzmir'de 'gaybubet' olarak bilinen FETÖ'nün hücre evlerinde barındıkları, örgütsel faaliyetlerine buralarda devam ettikleri ve yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptıkları tespit edilen ve yurt dışına kaçma hazırlığı yaparlarken yakalanıp, meslekten ihraç 3 üsteğmen,...

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TUTUKLANDILAR

İzmir'de 'gaybubet' olarak bilinen FETÖ'nün hücre evlerinde barındıkları, örgütsel faaliyetlerine buralarda devam ettikleri ve yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptıkları tespit edilen ve yurt dışına kaçma hazırlığı yaparlarken yakalanıp, meslekten ihraç 3 üsteğmen, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

Tolga TAHÇI/ İZMİR,


Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Güncel

İzmir Güncel Haberler

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