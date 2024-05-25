İzmir'de Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 16'sı çocuk 40 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 16'sı çocuk 40 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Seferihisar ve Urla açıklarında lastik botta ve can salında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı. Kurtarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 16'sı çocuk 40 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar açıklarında lastik botta, Urla açıklarında can salında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgelere ekip sevk edildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 9'u çocuk 22, can salındaki 7'si çocuk 18 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.