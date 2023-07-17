İzmir'de düğün salonunda duvar devrildi: 1 çocuk hayatını kaybetti, 1 çocuk yaralandı

İZMİR'in Torbalı ilçesinde düğün salonundaki düğünde dekor amaçlı kullanılan duvarın altında kalan Deniz Efe Çelebi (5) hayatını kaybetti, Eğmen Gürbüz (7) yaralandı. Olayın ardından işletme sahibi S.T. ile mesul müdürü D.S.Ş.'yi gözaltına aldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Fevzi Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Düğün salonunda dekor amaçlı kullanılan duvar, düğün sırasında devrildi. Deniz Efe Çelebi ile Eğmen Gürbüz duvarın altında kaldı. Çelebi hayatını kaybetti, yaralanan Gürbüz ise Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Deniz Efe Çelebi'nin cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Bu sırada anne Emel ile baba Engin Çelebi, gözyaşlarına boğuldu.

Deniz Efe Çelebi'nin cenazesinin, Tire ilçesinde toprağa verileceği belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatan polis, işletme sahibi S.T. ile mesul müdürü D.S.Ş.'yi gözaltına aldı.