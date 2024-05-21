İTÜ MTAL Velileri Okulun Kapatılmasına Tepki Gösterdi

(İSTANBUL)- İstanbul Beşiktaş'taki İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İTÜ MTAL) öğrencilerinin velileri, liselerinin Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'yle aynı yerleşkede olduğu gerekçesiyle kademeli olarak kapatılma kararına okul önünde yaptıkları açıklamayla tepki gösterdi. Öğrenci velisi Aysel Güzeldemirci, "Öğrencilerimizin yüreklerinde kapanmaz bir yara açacak olan bu yanlıştan bir an evvel geri dönülmesini istiyoruz" dedi.

2019'da Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) protokolüyle İstanbul Beşiktaş'ta kurulan İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce 2024-2025 eğitim öğretim yılı başından itibaren kademeli olarak kapatılmasına karar verildi. Karar 15 Mayıs'ta okul yönetimine bildirildi. Kararın gerekçesi olarak aynı yerleşkede iki okulun bulunması, performans, amaca uygunluk ve kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı gibi şartların göz önünde tutulduğu kaydedildi.

Öğrenci velileri, bugün okul önünde basın açıklaması yaparak karardan geri dönülmesi çağrısında bulundu.

"Bu yanlıştan bir an evvel geri dönülmesini istiyoruz"

Toplanan grup adına açıklama yapan öğrenci velilerinden Aysel Güzeldemirci, İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin başarılı bir okul olduğunu belirterek, okulun kapatılma kararını büyük şaşkınlıkla karşıladıklarını belirtti. Karardan geri dönülmesi çağrısında bulunan Güzeldemirci, şöyle konuştu:

"Metne göre okulumuzun 2024-2025 yılından itibaren öğrenci almayacağından, kademeli olarak kapatılacağından bahsedilmekte ve mantıklı, makul herhangi bir gerekçe sunulmamaktadır. Her ne gerekçe olursa olsun bu kararın ivedilikle geri çekilmesini ve okul kapatma seçeneği yerine gerekçelerin ortadan kaldırılması yoluna gidilmesini istiyoruz. İTÜ MTAL ailesi olarak bizler mücadelemizi diyalog ve hukuk zemini çerçevesinde yoğun bir çalışma ile gerçekleştiriyoruz. Sizleri de kamuoyu oluşturmaya ve bu olayı gündemde tutmaya davet ediyoruz. Böylece Türkiye için önemli bir eğitim kurumu olan İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nin ve gelecek vadeden öğrencilerinin aynı isim altında, aynı yerleşke içerisinde zaman kaybetmeden eğitim öğretim hayatına kaldığı yerden devam etmesini, yaşatılan bu mağduriyetin son bulmasını ümit ediyoruz. Öğrencilerimiz yüreklerinde kapanmaz bir yara açacak olan bu yanlıştan bir an evvel geri dönülmesini istiyoruz. Değerli çocuklarımızın yeni yüzyılın Türkiye'si için kurduğu hayallerin yok olmasına ve en önemlisi gençliklerinin baharında ülkemize olan güvenlerinin sarsılmasına izin vermeyin."