HAFTA SONU HAVA DURUMU 21-22 EYLÜL | Hafta sonu yağmur var mı? İl il hava durumu raporu!

Hafta sonu hava durumu tahminleri, vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanlar, hafta sonu yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak diye sık sık araştırma yapıyorlar. Hafta sonu yağmur var mı? Detaylar haberimizdedir…

HAFTA SONU YAĞMUR YAĞACAK MI?

Hafta sonu yağmurun yağıp yağmayacağı, özellikle açık hava planları yapanlar için önemli bir soru. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre hafta sonu bazı bölgelerde yağmur beklenebilir.

Ankara Hava Durumu

Ankara şehrinde 20 Eylül 2024 Cuma günü hava Güneşli, sıcaklık ise 25 dereceyi gösteriyor. 21 Eylül 2024 Cumartesi günü ise havanın Sağanak Yağmurlu, ve sıcaklığın 24 derece olacağı tahmin edilmekte. 22 Eylül 2024 Pazar günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 21 dereceyi gösterecek. 23 Eylül 2024 Pazartesi günü için havanın Bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 22 dereceyi bulacak. 24 Eylül 2024 Salı günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 25 dereceyi gösterecek.

İstanbul Hava Durumu

İstanbul şehrinde 20 Eylül 2024 Cuma günü hava Sağanak Yağmurlu, sıcaklık ise 25 dereceyi gösteriyor. 21 Eylül 2024 Cumartesi günü ise havanın Sağanak Yağmurlu, ve sıcaklığın 24 derece olacağı tahmin edilmekte. 22 Eylül 2024 Pazar günü hava Güneşli, sıcaklık ise 26 dereceyi gösterecek. 23 Eylül 2024 Pazartesi günü için havanın Bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 25 dereceyi bulacak. 24 Eylül 2024 Salı günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 27 dereceyi gösterecek.

İzmir Hava Durumu

İzmir şehrinde 19 Eylül 2024 Perşembe günü hava Güneşli, sıcaklık ise 29 dereceyi gösteriyor. 20 Eylül 2024 Cuma günü ise havanın Güneşli, ve sıcaklığın 28 derece olacağı tahmin edilmekte. 21 Eylül 2024 Cumartesi günü hava Güneşli, sıcaklık ise 29 dereceyi gösterecek. 22 Eylül 2024 Pazar günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 29 dereceyi bulacak. 23 Eylül 2024 Pazartesi günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 28 dereceyi gösterecek.

İL İL HAVA DURUMU RAPORU

HAFTA SONU HAVA DURUMU NEDİR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Toroslar çevresi, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimleri, Karadeniz Bölgesi ve Doğu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğu bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli, Ordu çevreleri ve İstanbul'un Avrupa yakasının Karadeniz kıyılarında yerel olarak kuvvetli, Rize ve Artvin civarında ise çok kuvvetli olacağı öngörülüyor.

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Özellikle Avrupa yakasının kıyı bölgelerinde yağışların kuvvetli olması beklenirken, sıcaklıkların ise 26 derece civarında seyredeceği öngörülüyor.