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20 Eylül İzmir cuma namazı saat kaçta kılınacak? İzmir cuma namazı saati!

20 Eylül İzmir cuma namazı saat kaçta kılınacak? İzmir cuma namazı saati!
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20 Eylül tarihinde İzmir'de cuma namazının kılınacağı saat merak ediliyor. İzmirli vatandaşlar, cuma namazı için camilere gitmek için saati öğrenmek istiyorlar. İşte 20 Eylül İzmir cuma namazı saati!

İzmir'de cuma namazı saat kaçta okunuyor? 20 Eylül İzmir cuma namazı saat kaçta kılınacak? Cuma namazının ne kadar sürdüğü vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cuma namazı ne kadar sürer, kaç dakika? İslam dininde haftanın en önemli günlerinden biri olan Cuma günü kılınan namazın süresi hakkında detaylar haberimizde…

İZMİR CUMA EZANI SAAT KAÇTA?

İzmir Cuma ezanı 13:10'da okunacak.

20 Eylül İzmir cuma namazı saat kaçta kılınacak? İzmir cuma namazı saati!

CUMA NAMAZI NE KADAR SÜRER?

Cuma namazının süresi sabit olmamakla birlikte genellikle 45 dakika ile 1 saat arasında sürmektedir. Namazın süresi, kişinin kıldığı ek namazlar (örneğin zühr-ü ahir) ve cami imamının uygulamalarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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