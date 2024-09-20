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Bu en anlamsız tepkidir! Milli yıldızın attığı gole bir tek hocası sevinmedi

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Portekiz ekibi Benfica, milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün kaydettiği gollerle deplasmanda Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup etti. Benfica'da Orkun Kökçü'nün harika golünden sonra teknik direktör Bruno Lage'nin tepkisiz dikkatlerden kaçmadı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Rajko Mitic Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 9. dakikasında fileleri havalandıran Kerem Aktürkoğlu, Benfica'yı 1-0 öne geçirdi. Kerem, Portekiz temsilcisiyle çıktığı ikinci maçta da gol sevinci yaşadı.

ORKUN KÖKÇÜ 25 METREDEN AVLADI

Müsabakanın 29. dakikasında bu kez sahneye Orkun Kökçü çıktı. Milli oyuncu, yaklaşık 25 metreden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 2-0 yaptı.

HOCASININ TEPKİSİZLİĞİ OLAY OLDU

Orkun Kökçü'nün müthiş golü sırasında Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage'nin tepkisiz bir şekilde yedek kulübesinde oturması sosyal medyanın diline düştü. Türk taraftarlar Bruno Lage için ''Orkun sanki kendi kalesine gol attı. Bu nasıl bir tavır?" şeklinde yorumlar yaptı.

Bu en anlamsız tepkidir! Milli yıldızın attığı gole bir tek hocası sevinmedi
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Kerem Aktürkoğlu Orkun Kökçü Orkun Kökçü Portekiz Benfica Futbol Spor

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