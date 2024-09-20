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Geçen yıl 15, bu yıl 6! Fiyata isyan eden çiftçi ürünü sokağa döktü

Geçen yıl 15, bu yıl 6! Fiyata isyan eden çiftçi ürünü sokağa döktü
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Geçen yıl 15 TL'ye sattığı biberlerin bu yıl 6 TL olmasına isyan eden Çanakkaleli çiftçi, ürünlerini sokağa döktü. Ürün için verilen fiyatın maliyeti kurtarmadığını ifade eden çiftçi, "Savaş mı çıktı? Ne oldu?" diyerek tepkisini dile getirdi.

Artan enflasyonla birlikte vatandaşın alım gücü düşerken üretim yapan çiftçiler de ürünlerin satamadıklarından dert yanıyor. Bunun son örneğini Çanakkale'de gördük.

"EKTİĞİMİN MALİYETİNİ KURTARMIYOR"

Geçen yıl 15 TL'ye sattığı biberlere bu yıl 6 TL fiyat teklif edildiğini belirten Çanakkaleli çiftçi, tepkisini bilindik bir yöntemle dile getirdi. Ürünlerini sokağa döken çiftçi, "Ektiğimin maliyetini kurtarmıyor. Savaş mı çıktı? Ne oldu?" diyerek de tepkisini dile getirdi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Ekonomi

Çanakkale Ekonomi Güncel Yaşam Tarım

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Yorumlar (4)

İTİBAR FANİ:

hiç bir şeyde planlama olmadığı gibi, malalesef tarımda da yok. devlet bunu planlayıp,ektirse...

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taner ipek:

Hükümetimiz çiftçiyi şahlandırdı

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Halit:

34 yıl önce köylüler batmanın köylerinden batmana karpuz götürürlerdi bir romork karpuzu yakıt parasına verirlerdi

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Mustafa Gümüş:

6 tl çok bile vermişler..Biz ne yicez taş mı

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