Geçen yıl 15, bu yıl 6! Fiyata isyan eden çiftçi ürünü sokağa döktü

Artan enflasyonla birlikte vatandaşın alım gücü düşerken üretim yapan çiftçiler de ürünlerin satamadıklarından dert yanıyor. Bunun son örneğini Çanakkale'de gördük.

"EKTİĞİMİN MALİYETİNİ KURTARMIYOR"

Geçen yıl 15 TL'ye sattığı biberlere bu yıl 6 TL fiyat teklif edildiğini belirten Çanakkaleli çiftçi, tepkisini bilindik bir yöntemle dile getirdi. Ürünlerini sokağa döken çiftçi, "Ektiğimin maliyetini kurtarmıyor. Savaş mı çıktı? Ne oldu?" diyerek de tepkisini dile getirdi.