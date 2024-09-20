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20 Eylül Bursa cuma namazı saat kaçta kılınacak? Bursa cuma namazı saati!

20 Eylül Bursa cuma namazı saat kaçta kılınacak? Bursa cuma namazı saati!
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20 Eylül tarihinde Bursa'da cuma namazının kılınacağı saat merak ediliyor. Bursa'daki Müslüman cemaat, haftanın en önemli namazı olan cuma namazının saati hakkında bilgi arıyor. Peki, 20 Eylül Bursa cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte detaylar!

Bursa'da cuma namazı saat kaçta okunuyor? 20 Eylül Bursa cuma namazı saat kaçta kılınacak? Cuma namazının ne kadar sürdüğü vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cuma namazı ne kadar sürer, kaç dakika? İslam dininde haftanın en önemli günlerinden biri olan Cuma günü kılınan namazın süresi hakkında detaylar haberimizde…

20 EYLÜL BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

20 Eylül Cuma Ankara Cuma namazı saati 13:02'dir.

20 Eylül Bursa cuma namazı saat kaçta kılınacak? Bursa cuma namazı saati!

CUMA NAMAZI NE KADAR SÜRER?

Cuma namazının süresi sabit olmamakla birlikte genellikle 45 dakika ile 1 saat arasında sürmektedir. Namazın süresi, kişinin kıldığı ek namazlar (örneğin zühr-ü ahir) ve cami imamının uygulamalarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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