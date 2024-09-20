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Türkiye'ye tatile geldi, yaptığı hesabı duyanlar "Hayat size güzel" demeden edemedi

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Avustralya'dan Türkiye tatile gelen ve gelmişken dişlerini de yaptıran çift, "Toplam 5 dolgu ve 1 kanal tedavisine 900 dolar (yaklaşık 20 bin TL) ödedik. Avustralya'da tek bir dolgu için 3000 dolar istediler. Varın gerisini siz düşünün" diyerek adeta nispet yaptı. Çiftin videosunu izleyenler "Hayat size güzel" demekten kendilerini alamadılar.

Türk Lirası'nın döviz karşısında değer kaybetmesi Türkiye'ye tatile gelenlerin yüzünü güldürüyor. Bunun son örneğini Avustralya'dan Türkiye tatile gelen ve gelmişken dişlerini de yaptıran çiftin çektiği video ile gördük.

"VARIN GERİSİNİ SİZ DÜŞÜNÜN"

Toplam 5 dolgu ve 1 kanal tedavisine 900 dolar (yaklaşık 20 bin TL) ödediklerini belirten çift, "Avustralya'da tek bir dolgu için 3000 dolar istediler. Varın gerisini siz düşünün" diyerek adeta nispet yaptı.

"HAYAT SİZE GÜZEL"

Kısa sürede çok saygıda etkileşim alan videonun altına "Hayat size güzel", "Şaka gibi gerçekten", "Tabi size göre hava hoş ablam", "Ne güzel dünya", "Hayat size güzel" şeklinde yorumlar yaptı.

Türkiye'ye tatile geldi, yaptığı hesabı duyanlar
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Turizm

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Yorumlar (10)

Mengele:

1800 dollar maas aliyor lokantaya gitmiyor kuaföre gitmiyor aldigi kiyafeti yirtilina kadar giyer ise giderken sandvic yapar isyerinde yer yemek vermezler aldigi paranin 900 dollar kira 300 dolar elektrik su dogalgaz etti 1200 dollar kalan 600 dollar araba sigortasi benzin yiyecek derken aylik 200 dollar kalirsa ne mutlu ona

38
27
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Dağıstan:

Aldığınız maaşı da yazaydınız..

36
10
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Ferit Er:

5000 dolar maasss

15
14
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suskun çocuk null:

bide diyorlar aman avrupaya gelmeyin Avrupa bitmis

9
14
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a o:

3000 bin dolar abartı olmuş. Dünyasının neresinde olursa olsun 3000 dolara dolgu yapmak pahalıdır. Muhtemelen ya abartıyor ya da kaplamalı dolgu.

18
2
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samsun uydu:

fakulte hastanesi bedava

12
1
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metheone :

kazık yemişsin, ağız ve diş hastaneleri bedava.

3
0
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Mustafa Gümüş:

İnsan bunlar..bizde !!

3
0
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