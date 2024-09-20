Türkiye'ye tatile geldi, yaptığı hesabı duyanlar "Hayat size güzel" demeden edemedi

Türk Lirası'nın döviz karşısında değer kaybetmesi Türkiye'ye tatile gelenlerin yüzünü güldürüyor. Bunun son örneğini Avustralya'dan Türkiye tatile gelen ve gelmişken dişlerini de yaptıran çiftin çektiği video ile gördük.

"VARIN GERİSİNİ SİZ DÜŞÜNÜN"

Toplam 5 dolgu ve 1 kanal tedavisine 900 dolar (yaklaşık 20 bin TL) ödediklerini belirten çift, "Avustralya'da tek bir dolgu için 3000 dolar istediler. Varın gerisini siz düşünün" diyerek adeta nispet yaptı.

"HAYAT SİZE GÜZEL"

Kısa sürede çok saygıda etkileşim alan videonun altına "Hayat size güzel", "Şaka gibi gerçekten", "Tabi size göre hava hoş ablam", "Ne güzel dünya", "Hayat size güzel" şeklinde yorumlar yaptı.