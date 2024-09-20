20 Eylül Ankara cuma namazı saat kaçta kılınacak? Ankara cuma namazı saati!

Ankara'da cuma namazı saat kaçta okunuyor? 20 Eylül Ankara cuma namazı saat kaçta kılınacak? Cuma namazının ne kadar sürdüğü vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cuma namazı ne kadar sürer, kaç dakika? İslam dininde haftanın en önemli günlerinden biri olan Cuma günü kılınan namazın süresi hakkında detaylar haberimizde…

20 EYLÜL ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

20 Eylül Cuma Ankara Cuma namazı saati 12:47'dir.

CUMA NAMAZI NE KADAR SÜRER?

Cuma namazının süresi sabit olmamakla birlikte genellikle 45 dakika ile 1 saat arasında sürmektedir. Namazın süresi, kişinin kıldığı ek namazlar (örneğin zühr-ü ahir) ve cami imamının uygulamalarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.