SARAÇHANE'de bulunan İBB Başkanlık binasında, İBB-KİPTAŞ Kentsel Dönüşüm Mali Destek Paketi Protokolü İmza Töreni düzenlendi. 17 Ağustos depreminin yıl dönümüne değinen İmamoğlu, " Biz, o acılardan yeterince ders almadık. Yapılması gerekenleri yapmadık. Milletimizin deprem kaygısından uzak, güvenli binalarda huzur içinde yaşamasını sağlamak için, bütün siyasi hesapları unuturuz. Gelin bunu böyle görelim. El birliğiyle, ne gerekiyorsa birlikte yapalım " dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane merkez binasında İBB ile KİPTAŞ ( İstanbul Konut İmar Plan Turizm A.Ş.) arasında; riskli yapılarını yenilemek isteyen düşük gelirli hak sahiplerine sunulacak 'Kentsel Dönüşüm Mali Destek Paketi' protokolünün imza töreni düzenlendi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı törende imzalar, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı adına İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün ile KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt tarafından atıldı. Programda ayrıca, CHP Parti Meclisi üyeleri Mahir Yüksel, Ozan Işık, Berker Esen, Bedirhan Berk Doğru, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ve çok sayıda davetli yer aldı. Törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bu sürece dair, en üst seviyede hoşgörüyle, en üst seviyede iş birliği tarzıyla her kurumla masaya otururuz. Her kurumun davetine koşa koşa gideriz. Her kurumu, bu halka ait güzel İstanbul evi çatısı altında karşılarız. Milletimizin deprem kaygısından uzak, güvenli binalarda huzur içinde yaşamasını sağlamak için, bütün siyasi hesapları unuturuz. Gelin bunu böyle görelim. El birliğiyle, ne gerekiyorsa birlikte yapalım" dedi.

"25 YILDA BU ÜLKEYİ BAŞTAN BAŞA YENİDEN SAPASAĞLAM KURABİLİRDİK"

1999'da yaşanan büyük depremden gerekli dersin çıkarılmadığına dikkat çeken İmamoğlu, "Biz, o acılardan yeterince ders almadık. Yapılması gerekenleri yapmadık. Bu gerçekten bakışı oturtursak, doğru bir yol yürüyebiliriz. Devletiyle, milletiyle, her kurum ve kuruluşuyla el ele verip, 25 yılda dünyadaki farklı ülkelerin bazı konulardaki atılımlarını gördüğümüzde, 25 yılda bu ülkeyi baştan başa yeniden sapasağlam kurabilirdik. Maalesef bu anlamda tek bir şehrimizi bile, tek bir ilçemizi bile depreme dirençli ve dayanıklı bir hale getiremedik. Eksik kalındı. Yetersiz kalındı. Ama en acısı, depreme hazırlık konusu alabildiğince ihmal edildiği gibi, daha kötüsü istismar edildi. Gündelik siyasi mevzulara, siyasi işlere, siyasi çıkarlar için araç haline getirildi. Bu meselenin tek bir çıkışı vardır. Bu mesele, bir seferberlik anlayışıyla, seferberlik ruhuyla ele alınmadığı vakit, yeterince etkili olma şansı yoktur. İBB olarak, 5 yılı aşkın bir süredir bu konuda olağanüstü bir çaba gösterdiğimizin altını çizmek isterim. Türkiye'nin depreme hazırlık gündeminde ve kentsel dönüşümde yeni uygulamaları ve yeni kazanımları, yeni imkanları şehrimize getirmenin ve var etmenin çabasını en üst seviyede ortaya koyuyoruz. Az önce arkadaşlarımızın da ifade ettiği gibi, örneğin, riskli binaların kolayca tespit edilmesini sağlayan 'hızlı tarama testi' ve insanlarımızı tetikleyen ve harekete geçmelerini sağlayan çalışmalardan bir tanesi, uygulamalardan bir tanesi budur. Yine kentsel dönüşümü mahallelere kadar yaygınlaştıran tek yapı dönüştürme projeleri, bizim başlattığımız motivasyonu güçlendiren yeniliklerden birisidir. Farklı imar uygulamaları, farklı imar planı uygulamaları, imar planları üzerinden ya da plan notları üzerinden bir kısım alanların güçlendirilmesi ve yenilenmesiyle ilgili adımların atılmasına katkı sunmalarımız, bir kısım geçmişte elde edilmiş müktesep hakların, ruhsat haklarının tekrar kullanılmasına dönük gayret gösterdiğimiz ve sonuca ulaştığımız çalışmalarımız, İstanbul'da dönüşümü motive eden, yerinde yapılarını güçlendirerek hayatlarına devam etmelerini sağlayan çalışmalardır" dedi.

"BU SÜRECE DAİR, EN ÜST SEVİYEDE HOŞGÖRÜYLE, EN ÜST SEVİYEDE İŞ BİRLİĞİ TARZIYLA HER KURUMLA MASAYA OTURURUZ"

İmamoğlu, inşaat maliyetlerinin yüzde 40 ila yüzde 60'a kadar destek göreceğini belirterek, "5 yıl boyunca gerçekleştirdiğimiz kentsel dönüşüm ve sosyal konut projelerinde, hemen hemen hiç gecikme yaşanmamıştır. Hatta projelerin büyük bir bölümünü, ilan edildiği tarihten önce bitirerek, vatandaşımızın bir an önce güvenli yuvasına, huzurlu yuvasına kavuşması hususunda çok çalıştığımızın ve son 5 yıldaki ekonomik krizin önümüze koyduğu maliyetleri ve zorlukları da aşarak, böylesi bir süreci başarıya erdirmenin gururunu yaşadık. Biz, hiç kimseyi kentsel dönüşüm mağduru etmedik, etmeyeceğiz de. Kentsel dönüşüm mali destek paketinin, hane halkı geliri 2 ya da 3 asgari ücrete kadar olan vatandaşlarımız için hazırlandığını tekrar ben de beyan etmek isterim. Kendilerine, inşaat maliyetlerinin yüzde 40 ila yüzde 60'ı kadar mali destek vereceğimiz bir süreci başlatıyoruz. Hane halkı geliri iki ya da üç asgari ücret olanların emekli olması halinde ise, kentsel dönüşüm mali destek oranı yüzde 45 ile 65'e kadar çıkabilecek. Bu sürece dair, en üst seviyede hoşgörüyle, en üst seviyede iş birliği tarzıyla her kurumla masaya otururuz. Her kurumun davetine koşa koşa gideriz. Her kurumu, bu halka ait güzel İstanbul evi çatısı altında karşılarız. Milletimizin deprem kaygısından uzak, güvenli binalarda huzur içinde yaşamasını sağlamak için, bütün siyasi hesapları unuturuz. Gelin bunu böyle görelim. El birliğiyle, ne gerekiyorsa birlikte yapalım. Ne yapılacaksa da bir an önce yapalım. Hemen şimdi yapalım" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL YENİLENİYOR PLATFORMUNDAN TÜM BİLGİLERİ EDİNEBİLİRLER"

KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ise, "Kentsel dönüşüm süreçlerinde tıkandığımız nokta dar gelirli ailelerin bu borç yükünün altında ezilmesi, uzlaşı süreçlerini tıkıyor. Umarım Büyükşehir Belediyemizle imzalayacağımız bu protokol diğer paydaşlara da örnek olur. Mali destek paketinden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız riskli yapılarını yenilemek için "İstanbul Yenileniyor Platformundan tüm bilgileri edinip anahtar teslimine kadar olan tüm süreçleri buradan takip edebilirler" dedi.