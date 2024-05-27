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İstanbul'da İsrail'in Filistinli sivillere yönelik saldırısı protesto edildi

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İsrail'in Refah'ta Filistinli sivillerin bulunduğu kampa savaş uçaklarıyla düzenlediği saldırı, İstanbul'un farklı noktalarında protesto edildi. İsrail'e lanet sloganları atan gruplar, hayatını kaybeden siviller için dua etti.

İsrail'in Refah'ta Filistinli sivillerin bulunduğu kampa savaş uçaklarıyla düzenlediği saldırı, İstanbul'un farklı noktalarında protesto edildi.

İsrail tarafından yerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadığı çadırlara düzenlenen saldırıda 40'ın üzerinde kişi hayatını kaybederken, Türkiye'de de saldırıya tepki gösteren çok sayıda kişi İstanbul'un farklı noktalarında bir araya geldi.

Sosyal medya platformlarında yapılan çağrıların ardından İsrail Başkonsolosluğu önünde bir araya gelen bir grup, "Doğu Türkistan'dan Filistin'e ümmet tek ses, tek yürek" yazılı pankart açtı.

İsrail'e lanet sloganları atan grup adına konuşan Mahmut Kar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yaklaşık 8 aydır aralıksız sürdüğünü belirterek, tüm dünya ülkelerinin İsrail'i durdurmak için ortak hareket etmesi gerektiğini öne sürdü.

Yine sosyal medya platformlarında yapılan çağrılara kulak veren başka bir grup ise Fatih'teki Saraçhane Parkı'nda bir araya geldi.

Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları bulunan gruptakiler, hayatını kaybeden siviller için dua etti.

Bazı vatandaşlarsa Sarıyer'deki Amerika Birleşik Devletleri Başkonsolosluğu önünde toplandı.

Burada da "Özgür Filistin" yazılı pankart açılırken, gruptakiler tarafından "Kahrolsun İsrail, işbirlikçi ABD" şeklinde sloganlar atıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Filistin İstanbul İsrail Refah Politika Güncel Haberler

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