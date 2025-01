İsrail ve Hamas'ta Ateşkes Kutlamaları Malatya ve Kilis'te Coşkuyla Yapıldı

İsrail ve Hamas arasında ateşkes anlaşması sağlanması Malatya ve Kilis'te kutlandı.

Anadolu Gençlik Derneği Malatya Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Enfal Metin, Orduzu Pınarbaşı'ndaki toplanma alanında yaptığı konuşmada Gazzeli mücahitlerin kutsal toprakların savunmasını ümmet adına üstlendiğini söyledi.

İsrail'in ateşkes anlaşmasından çekilmesi durumunda sonucuna katlanması gerektiğini belirten Metin, şöyle konuştu:

"Küçücük bir kara parçasına sıkışmış, iki buçuk milyonluk Gazze halkı kadını, çocuğu, yaşlısıyla direnişin arkasında durarak, inandığı dava için her şeyi feda etmenin destanlarını yazdılar. Her türlü ihanete, terkedilmeye ve yalnız bırakılmaya rağmen yine de geri adım atmadılar. Bu zafer bütünüyle onların zaferidir. Bu destanın her türlü övgüsü onlara aittir."

Konuşmanın ardından araç konvoyu oluşturuldu.

Kilis

Hacı Cümbüş Camisi önünde toplanan kalabalık yatsı namazı sonrası, araç konvoyu düzenledi.

Konvoyun arından Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Kilis Sivil Dayanışma Platformu üyeleri ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla kutlama yaptı.

Kilis Sivil Dayanışma Platformu adına Anadolu Gençlik Derneği üyesi Mehmet Karakurt, İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'te Filistin'e destek verdikleri gibi bugün de meydanlarda olduklarını ifade etti.

Gazze halkının yanında olduklarını vurgulayan Karakurt, "Dün akşam resmen ilan edilen ateşkes anlaşması ile 7 Ekim 2023'te başlayan şanlı Aksa Tufanı zaferinin birinci aşaması tamamlandı. Bugünkü zulüm dünyasının yıkılıp hak ve adalete dayalı yeni bir dünyanın en kısa zamanda kurulması için bütün gücümüzle çalışacağımıza söz veriyoruz." diye konuştu.

Açıklamanın ardından grup dağıldı.