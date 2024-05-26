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İsrail Polisinin Korumasındaki Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya Baskın Düzenledi

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İsrail polisinin korumasındaki 145 fanatik Yahudi, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'da Talmudik ayinler düzenlediği ve İsrail polislerinin Filistinlilerin Harem-i Şerif'e girişini engellediği belirtildi. Bu tür baskınlar bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.

İsrail polisinin korumasındaki 145 fanatik Yahudi, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberinde 145 fanatik Yahudinin Mescid-i Aksa'nın güneybatısındaki El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e baskın düzenlediği belirtildi.

Haberde, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'da Talmudik ayinler düzenlediğine dikkat çekilerek, Mescid-i Aksa'nın kapısındaki İsrail polislerinin de çok sayıda Filistinlinin Harem-i Şerif'e girişini engellediği vurgulandı.

Fanatik Yahudilerin Harem-i Şerif'e düzenlediği bu tür baskınlar bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.

Öte yandan İsrail polisi dün öğleden sonra itibarıyla Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nin birçok girişi, Yahudilerin Lag BaOmer Bayramı kutlamaları nedeniyle bariyerlerle kapattı.

Binlerce Haredi Yahudisi, mahallede yaktıkları ateş eşliğinde yüksek sesli müzikli kutlamalar düzenledi. Kutlamaların pazartesi sabahına kadar devam edeceği belirtiliyor.

Mescid-i Aksa'ya ilişkin statüko

Ürdün, 1994'te İsrail ile imzaladığı Vadi Araba Anlaşması uyarınca Kudüs'teki dini işlerden sorumlu ülke olarak kabul ediliyor.

Yine 2013'te Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas arasında imzalanan anlaşmaya göre, Kudüs ve oradaki kutsal mekanların savunulması ve vesayet hakkı da Ürdün'e verildi.

Anlaşmaya göre Mescid-i Aksa, Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni dahilinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Yahudiler, 2003'ten bu yana Vakıflar İdaresinin egemenliğini ihlal eden İsrail'in tek taraflı kararı çerçevesinde polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor.

İsrail yönetimi, Mescid-i Aksa'da "sadece Müslümanların ibadet edebildiği, diğer dinlerin mensuplarınınsa sadece ziyaret edebileceği" tarihi statükonun korunduğunu savunuyor. Ancak fanatik Yahudilerin, İsrail polisi korumasında Aksa'ya düzenledikleri baskınlarda dua etmeleri ve dini ritüelleri yerine getirmeleri sıkça kameralara yansıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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