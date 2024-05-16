İsrail ordusu Lübnan'da araca hava saldırısı düzenledi, 2 kişi öldü
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde seyir halindeki bir araca hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, bir çoban da yaralandı.
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde seyir halinde bir araca düzenlediği hava saldırısında 2 kişinin öldüğü belirtildi.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail ordusu, insansız hava aracıyla Sur kentinde yer alan Nakura- Rimadiye beldesi arasındaki kara yolunda seyir halindeki bir aracı hedef aldı.
Saldırı sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı.
Bir çoban yaralandı
NNA'da yer alan başka bir habere göre İsrail ordusu, Lübnan'ın Mercayun ilçesindeki ova bölgesine topçu atışı gerçekleştirdi.
Saldırı sonucu bölgede çobanlık yapan bir sivilin yaralandığı, hastanede tedavi altına alındığı kaydedildi.