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İsrail Kültür ve Spor Bakanı: Refah'a saldırılar devam edecek

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İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah bölgesine saldırıların devam edeceğini belirtti. Zohar, Uluslararası Adalet Divanı'nın kararına itiraz etti ve İsrailli esirleri serbest bırakmak için Hamas üzerinde baskı kurulması gerektiğini savundu.

İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah bölgesine saldırıların devam edeceğini belirtti.

Zohar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) yargıçlarını Gazze'ye davet ederek İsrailli esirleri serbest bırakması için "Hamas'ı ikna etmeye" çağırdı.

"Bu oluncaya kadar Refah'a saldırıların durmasının ihtimali yok." ifadelerini kullanan Zohar, UAD'nin, İsrail'in Refah'taki askeri saldırılarını ve tüm eylemlerini derhal durdurması kararına itiraz etti.

"Gazze'deki İsrailli esirleri kurtarmanın tek yolunun saldırılarla Hamas üzerinde baskı kurmak" olduğunu ileri süren Zohar, buna devam edilmesi gerektiğini savundu.

Uluslararası Adalet Divanı, yeni tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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