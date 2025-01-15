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İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar: Hükümet ateşkes anlaşmasını yarın onaylayacak

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İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Gazze'de ateşkesi de içerek esir takası anlaşmasının yarın İsrail hükümeti tarafından imzalanacağını duyurdu.

İsrail'in biri yılı aşkın süredir saldırılarını sürdürdüğü Gazze için ateşkes anlaşması için kritik günler yaşanıyor. Anlaşma görüşmelerine ilişkin peş peşe açıklamalar gelirken; en net ifadeler İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar tarafından kullanıldı.

TARİH VERDİ

Saar, Gazze'de ateşkesi de içerek esir takası anlaşmasının yarın İsrail hükümeti tarafından imzalanacağını duyurdu.

Gün içerisinde de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in, İsrail ile Hamas arasında bir ateşkes anlaşmasının "her an" gerçekleşebileceğini duyurmasının ardından Tel Aviv'den yeni bir açıklama gelmiş, İsrailli yetkililer, Hamas'ın Katarlı müzakereciler tarafından paylaşılan ateşkes ve rehinelerin iadesi önerisini kabul etmeye çok yakın olduğunu söylemişti.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar: Hükümet ateşkes anlaşmasını yarın onaylayacak

FİLİSTİN KAYNAKLARI DA DOĞRULADI

Filistin kaynakları da İsrail'den Gazze'den çekilmeyi içeren haritayı aldıktan sonra Hamas'ın anlaşmaya olumlu yanıt verdiğini belirten bir açıklama yapmıştı.

Gazze'de ateşkes ve esir değişimi anlaşması görüşmeleri Katar, Mısır ve ABD'nin arabuluculuğunda Hamas ile İsrail arasında yürütülüyor.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar: Hükümet ateşkes anlaşmasını yarın onaylayacak

ATEŞKES TASLAĞINDA NELER VAR?

Hamas ile İsrail arasındaki anlaşma her biri 42 gün olan 3 aşamadan oluşuyor. "İnsani aşama" olarak da anılan 42 günlük birinci aşama, İsrailli 33 esirin canlı veya ölü olarak teslim edilmesini içeriyor. Bu aşamada İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde girdiği çoğu bölgeden çekilecek. Taslağa göre, anlaşmanın yürürlüğe girmesinin 7. gününde İsrailli esirlerin ilk grubu salıverilecek. İsrailli her esir askere karşı 30'u müebbet hapis cezasına çarptırılmış olmak üzere 50 Filistinli esir serbest kalacak. İsrailli her yaşlı kadın ve erkek vatandaşa karşı ise Filistinli 30 esir serbest kalacak. Filistinli esirler kadın, çocuk veya hastalardan seçilebilecek.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar: Hükümet ateşkes anlaşmasını yarın onaylayacak

İKİNCİ AŞAMADA TÜM ESİRLERİN SALIVERİLMESİ GÖRÜŞÜLECEK

Anlaşmanın yürürlüğe girmesinin 16. gününde başlayacak ikinci aşamada da Gazze'de tutulan İsrailli tüm esirlerin salıverilmesine dair kapsamlı bir anlaşma görüşmelerine geçilecek. İkinci aşamanın içerdiği anlaşmalar, birinci aşamanın 5. haftasından önce belirlenmiş olacak. Anlaşmanın üçüncü ve son aşaması ise Gazze Şeridi'nin yeniden imarını içerecek.

BİLANÇO AĞIR

7 Ekim 2023 tarihinde Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı sonrası başlayan İsrail saldırılarında yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 930 Filistinli öldü, 106 bin 624 kişi yaralandı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar: Hükümet ateşkes anlaşmasını yarın onaylayacak
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Güncel
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıJokerAllame:

şefkat dolu İsrail:)

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Haber YorumlarıNurullah Akarslan:

jokerallame vefa jy savas ozturk suzme o.c sunuz

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Haber YorumlarıVEFA:

Elhamdülillah, ölen öldü. Kalan sağlar bizimdir!!

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Haber YorumlarıYunis Koyuncu:

çok şükür

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Haber YorumlarıCumali Keleş:

yalan söylüyor inanmayın senaryo

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