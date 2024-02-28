İskenderun'da firari hükümlüler yakalandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada, Z.K. ve Y.K. isimli hükümlüler gözaltına alındı ve cezaevine gönderildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
Valiliğin açıklamasına göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlülere yönelik çalışma yaptı.
Çalışmada, haklarında çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan Z.K. ve Y.K. yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.