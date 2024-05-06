İrlanda Başbakanı İsrail'e Refah'ta askeri operasyon yapmaması çağrısını yineledi

İrlanda Başbakanı Simon Harris, İsrail'in Refah'ın bazı bölgelerini boşaltma kararının ardından "İsrail'e Refah'ta geniş çaplı bir askeri operasyon yapmaması yönündeki çağrımı yineliyorum." ifadesini kullandı.

İrlanda Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, Harris, İspanyol mevkidaşı Pedro Sanchez'le Filistin devletinin tanınması ve Gazze'deki gelişmeleri ele alan telefon görüşmesi yaptı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Harris, "Başbakan Sanchez'le son birkaç haftadaki üçüncü görüşmemi gerçekleştirdim. Başta Gazze olmak üzere Orta Doğu'daki kötü durumu tartıştık ve acil ateşkes, esirlerin koşulsuz salıverilmesi ile Gazzeliler için insani yardımların artırılması için birlikte çalışma konusunda mutabık kaldık." ifadesine yer verdi.

Harris, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah'a planladığı kara saldırısı için 100 bin kişiyi bölgeden çıkarma kararına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Başbakan Sanchez ve ben, İsrail'in askeri operasyona hazırlık amacıyla Refah'ın bazı kısımlarındaki sivilleri tahliye etme emri verdiği yönündeki haberlerden duyulan derin kaygıyı paylaşıyoruz. İsrail'e Refah'ta geniş çaplı bir askeri operasyon yapmaması yönündeki çağrımı yineliyorum. Uluslararası toplum, İsrail'in Refah'a yönelik harekatının kaçınılmaz olarak feci insani sonuçlara ve masum sivil can kayıplarına yol açacağını açıkça belirtti. Sivillerin korunması, uluslararası insancıl hukuk kapsamında bir yükümlülüktür."

Harris, İspanyol mevkidaşıyla Filistin devletinin tanınmasına yönelik çalışmaları da ele aldıklarını belirtti.

İki devletli çözüm ve bölgede barışın sağlanması için Filistin devletinin tanınmasının önemine vurgu yapan Harris, "Başbakan Sanchez ve ben, bu konuda çok kısa sürede ilerleme kaydetme konusunda istekliyiz ve yakın temasta kalma konusunda fikir birliği içindeyiz." dedi.

Harris, Filistin'in Birleşmiş Milletler üyeliğini desteklediklerini de bildirdi.