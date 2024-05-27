Canlı Dolar Kuru #128184 Dolar ne kadar, 1 dolar kaç TL?

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DOLAR KAÇ TL?

Geçen haftanın son işlem gününü yüzde 0,1 artışla 32,2274'ten tamamlayan Dolar/TL, yeni haftaya düşüşle başladı. Önceki kapanışının hemen altında 32,2130'dan işlem gören Dolar/TL'de yaşanan düşüş dikkat çekerken analistler, perşembe günü ABD'de açıklanacak büyüme verilerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini dile getirdi.

EURO KAÇ TL?

Euro/TL yatay seyirle 34,9400'dan satılıyor.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL yüzde 0,1 azalışla 41,0460'tan satılıyor.

PİYASALARDA HAREKETLİLİK ARTABİLİR

Hafta boyunca Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin takip edileceğini aktaran analistler, perşembe günü ABD'de açıklanacak büyüme verilerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini de dile getirdi.

Analistler, çarşamba günü yayımlanacak olan Fed'in Bej Kitap raporu ile cuma günü açıklanacak Fed'in enflasyon göstergelerinden çekirdek kişisel tüketim harcamalarının bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları verebileceğini kaydetti.

Yoğun veri gündeminin olduğu haftaya başlarken, para piyasalarında Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 50, kasımda yüzde 63 ve aralıkta yüzde 82 ihtimalle fiyatlanıyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 105 ve 106 seviyelerinin direnç, 104 ve 103'ün destek olarak öne çıktığını bildirdi.

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