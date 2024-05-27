Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 27 Mayıs altın fiyatı! Gram altın kaç lira?

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BUGÜNKÜ ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Çeyrek altın 4 bin 20 liradan satılıyor.

GRAM ALTININ FİYATI NE KADAR?

Cuma günü, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanarak günü yüzde 0,4 artışla 2 bin 419 liradan tamamlayan altının gram fiyatı yeni hafta da yükselişini sürdürüyor. Altının gramı 2 bin 426 lira seviyesinde işlem görüyor.

ABD'DE AÇIKLANACAK BÜYÜME VERİLERİ PİYASALARI HAREKETLENDİREBİLİR

Hafta boyunca Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin takip edileceğini aktaran analistler, perşembe günü ABD'de açıklanacak büyüme verilerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini de dile getirdi.

Analistler, çarşamba günü yayımlanacak olan Fed'in Bej Kitap raporu ile cuma günü açıklanacak Fed'in enflasyon göstergelerinden çekirdek kişisel tüketim harcamalarının bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları verebileceğini kaydetti.

Yoğun veri gündeminin takip edileceği haftaya başlarken, para piyasalarında Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 50, kasımda yüzde 63 ve aralıkta yüzde 82 ihtimalle fiyatlanıyor.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 350 ve 2 bin 370 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 330 ve 2 bin 300 doların destek konumunda olduğunu bildirdi.