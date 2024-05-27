Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 27 Mayıs Euro kaç lira? #128182

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DOLAR KAÇ TL?

Geçen haftanın son işlem gününü yüzde 0,1 artışla 32,2274'ten tamamlayan Dolar/TL, yeni haftaya düşüşle başladı. Önceki kapanışının hemen altında 32,2130'dan işlem gören Dolar/TL'de yaşanan düşüş dikkat çekerken analistler, perşembe günü ABD'de açıklanacak büyüme verilerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini dile getirdi.

EURO KAÇ TL?

Euro/TL yatay seyirle 34,9400'dan satılıyor.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL yüzde 0,1 azalışla 41,0460'tan satılıyor.

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