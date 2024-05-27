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Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 27 Mayıs Euro kaç lira? #128182

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Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 27 Mayıs 2024 tarihinde Euro'nun TL karşısındaki değeri merak konusu oldu. Gün geçtikçe artan döviz kurlarında Euro bugün rekor kırdı. Euro'nun güncel kuru ve satış fiyatı merakla araştırılıyor. Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 27 Mayıs 2024 Euro satış fiyatı ve detaylar haberimizde. Peki, Euro yükseliyor mu? 27 Mayıs Euro kaç lira?

Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 27 Mayıs 2024 Euro satış fiyatı merak ediliyor. Euro/TL ne kadar olduğu araştırılıyor. Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 27 Mayıs 2024 Euro satış fiyatı araştırılıyor. Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 27 Mayıs 2024 Euro satış fiyatı! Detaylar haberimizdedir…

DOLAR KAÇ TL?

Geçen haftanın son işlem gününü yüzde 0,1 artışla 32,2274'ten tamamlayan Dolar/TL, yeni haftaya düşüşle başladı. Önceki kapanışının hemen altında 32,2130'dan işlem gören Dolar/TL'de yaşanan düşüş dikkat çekerken analistler, perşembe günü ABD'de açıklanacak büyüme verilerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini dile getirdi.

EURO KAÇ TL?

Euro/TL yatay seyirle 34,9400'dan satılıyor.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL yüzde 0,1 azalışla 41,0460'tan satılıyor.

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Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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