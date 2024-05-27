Survivor 2. eleme adayları kim oldu? 27 Mayıs Survivor'da potaya kim girdi?

Survivor kim elendi ve adaya kim veda etti merak ediliyor. TV8'de yayınlanan Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı ve eleme adayı kim oldu seyirciler tarafından araştırılıyor. Dün akşam Survivor eleme adayı kim oldu seyirciler tarafından merak ediliyor. Dün akşam Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor potada kim var? Survivor'da kim yazıldı? Detaylar haberimizdedir…

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da bu hafta ikinci dokunulmazlık oyunu gerçekleştirildi. Yarışmacılar, gitme kalma mücadelesinde kritik öneme sahip dokunulmazlıkları kazanmak için mücadele ettiler. Dokunulmazlık oyunu, yarışmacıların en iyi performanslarını sergilemeye çalıştığı anlardan biri oldu. Kazanan takım, sadece kendilerini garantiye almakla kalmadı, aynı zamanda ödülün de sahibi oldu.

SURVİVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kaybeden Mavi takım, ada konseyinde eleme adayını belirledi. Bu hafta ikinci eleme adayı olarak Seda Ocak, daha önce hiç potaya girmemiş olmasına rağmen, konseyde ismi yazılan isim oldu.