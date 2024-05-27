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Lig bitti ama gerilim devam ediyor! Ahmet Çakar'dan düşen takımlarla ilgili bomba iddia

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2023/2024 Süper Lig sezonu sona erdi ve Galatasaray 102 puanla şampiyon oldu. Fenerbahçe 99 puanla ikinci sırada yer aldı. Ligin dikkat çeken diğer bir noktası ise, küme düşen 4 takımdan 3'ünün İstanbul ekibi olmasıydı. Bu durum eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar'ın dikkatini çekti ve Çakar, küme düşen takımlarla ilgili ilginç bir iddia ortaya attı. Çakar'ın "Mehmet Büyükekşi'nin gitmesi için imza verenler ligden düştü" şeklindeki iddiası sosyal medyada geniş yankı buldu.

Süper Lig'in 2023/2024 sezonunda Galatasaray 24. şampiyonluğuna ulaştı. Fenerbahçe ise 99 puan toplayarak sezonu ikinci sırada tamamladı.

4 TAKIMDAN 3'Ü İSTANBUL TEMSİLCİSİ

Bu sezon ligden 4 takım düşerken bu 4 takımdan 3'ünün İstanbul temsilcisi olması dikkatlerden kaçmadı. İstanbul dışından tek takım olan Ankaragücü dün akşam Trabzonspor'a mağlup olarak küme düştü.

  • 17 - Ankaragücü 40
  • 18 - Fatih Karagümrük 40
  • 19 - Pendikspor 37
  • 20 - İstanbulspor 16

AHMET ÇAKAR'DAN ÇOK KONUŞULACAK İDDİA

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, küme düşen takımlar hakkında ilginç bir iddia ortaya attı. Çakar, "Ne hikmetse Mehmet Büyükekşi'nin gitmesi için imza verenler ligden düştü." dedi. Çakar'ın bu iddiası sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Mehmet Büyükekşi Ahmet Çakar Galatasaray Fenerbahçe İstanbul Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (2)

Perwer:

Ahmet Çakar, sürekli ortaya bazı iddialar atıyor, ama arkasını hiç getirmiyor. Tabi bu durum beceriksiz Mehmet ekşinin çok kötü bir yönetici olduğu gerçeğini değiştirmez.

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Asil Türk:

E doğru söylüyor adam İmza verenlerin hepsini düşürdüler

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