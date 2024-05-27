Lig bitti ama gerilim devam ediyor! Ahmet Çakar'dan düşen takımlarla ilgili bomba iddia

Süper Lig'in 2023/2024 sezonunda Galatasaray 24. şampiyonluğuna ulaştı. Fenerbahçe ise 99 puan toplayarak sezonu ikinci sırada tamamladı.

4 TAKIMDAN 3'Ü İSTANBUL TEMSİLCİSİ

Bu sezon ligden 4 takım düşerken bu 4 takımdan 3'ünün İstanbul temsilcisi olması dikkatlerden kaçmadı. İstanbul dışından tek takım olan Ankaragücü dün akşam Trabzonspor'a mağlup olarak küme düştü.

17 - Ankaragücü 40

18 - Fatih Karagümrük 40

19 - Pendikspor 37

20 - İstanbulspor 16

AHMET ÇAKAR'DAN ÇOK KONUŞULACAK İDDİA

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, küme düşen takımlar hakkında ilginç bir iddia ortaya attı. Çakar, "Ne hikmetse Mehmet Büyükekşi'nin gitmesi için imza verenler ligden düştü." dedi. Çakar'ın bu iddiası sosyal medyada kısa sürede viral oldu.