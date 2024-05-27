Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a salvolar

Siyaset ve hukukla ilgili yaptığı açıklamalarla tartışma yaratan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, şampiyonluğu kaybeden Fenerbahçe kulübü hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"YAZIKLAR OLSUN BU YÖNETİME"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Uçum, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u hedef aldı. "Yazıklar olsun bu yönetime" ifadesini kullanan Mehmet Uçum'un paylaşımı şöyle; "Bu sezon da bitti, son on yıl yine hüsran. Bir kaç doğruyu hiç bir zaman bir arada yapamayan Ali Koç yönetimi altı yıllık pratiğinde tek yaptığı doğru olan bu sezonki kadro tertibini de ne idari ne de teknik yönetimiyle birleştirebildi.

"BÖYLE BİR BAŞKAN FENERBAHÇE TARİHİNDE GÖRÜLMEMİŞTİR"

'Ben başkan olduğum sürece Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar' diyen birinin yeniden başkan olmak istiyorum demesinin manası nedir: Herhalde Fenerbahçe şampiyon olmasın diye başkan olmak istiyorum demektir, başka bir anlamı olabilir mi bunun. Bu kadar kendi egosunu Fenerbahçe'nin önünde tutan, bu kadar Fenerbahçe'yi araçsallaştıran bir başkan ve yönetim Fenerbahçe tarihinde görülmemiştir.

"FENERBAHÇE TARİHİNE KARA LEKE OLARAK GEÇTİNİZ"

Yazıklar olsun bu yönetime, büyük Fenerbahçe camiası bu seviyesizliği parçalayıp çıkar, bundan her hakiki Fenerbahçeli emindir. Ama son altı yılın eziyetini yaşatan başkan ve yöneticiler, siz Fenerbahçe tarihine kara leke olarak geçtiniz, bunu da muhteşem Fenerbahçe camiası asla unutmayacak."