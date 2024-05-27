HOROZ LOJİSTİK HALKA ARZ oldu mu? Horoz Lojistik katılım endeksine uygun mu, kaç lot veriyor?

1942 yılında kurulan Horoz Lojistik, uluslararası ortaklıkları, istihdamı, yarattığı ekonomi ve sağladığı katma değeriyle lojistik sektörünün liderliğini yapan dev bir şirkettir. Halka arz olan Horoz Lojistik hakkında merak edilenler araştırılıyor. HOROZ LOJİSTİK HALKA ARZ oldu mu? Horoz Lojistik katılım endeksine uygun mu, kaç lot veriyor?

HOROZ LOJİSTİK KAÇ LOT VERİYOR?

Yüzde 75 Bireysel Yatırımcı için 15.375.000 Lot - 845.625.000 TL, %25 Yurt İçi Kurumsal için ise 5.125.000 Lot - 281.875.000 TL dağıtılacak.

1.500.000 Katılımcı - 10 Lot (550₺)

2.000.000 Katılımcı - 7 Lot (385₺)

2.500.000 Katılımcı - 6 Lot (330₺)

3.000.000 Katılımcı - 5 Lot (275₺)

3.500.000 Katılımcı - 4 Lot (220₺)

HOROZ LOJİSTİK HALKA ARZ NE ZAMAN?

Şirket, 29-30-31 Mayıs tarihlerinde halka arz olacak ve talep toplama sürecine girecek.

HOROZ LOJİSTİK HAKKINDA

1942 yılında kurulan Horoz Lojistik, uluslararası ortaklıkları, istihdamı, yarattığı ekonomi ve sağladığı katma değeriyle lojistik sektörünün liderliğini yapan dev bir şirkettir.

Lojistik sektöründe Türkiye'nin ilk milli kuruluşu olan Horoz bugün, 5 kıtada, 109 ülkede, 600 noktada Entegre Lojistik Çözümler üretebiliyor.

Horoz Holding, ana faaliyet konusu olan lojistik hizmetler alanında iki büyük şirketiyle faaliyet gösteriyor; Horoz Lojistik, Yurtiçi Komple Taşıma, Depolama ve Dağıtım, Uluslararası Karayolu ve Demiryolu Taşımacılığı hizmetleri sunuyor. Horoz Bolloré Logistics ise, Denizyolu-Havayolu Forwarding, Konteyner Dahili Taşımacılık ve Proje Kargo Taşımacılığı alanlarında müşterilerine hizmet veriyor.

Horoz, müşterilerinin ihtiyaç duyduğu tüm lojistik hizmetlerini, müşterisinin beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla entegre bir şekilde sunarak, sınırsız özel çözümler üretebiliyor.

Sektörün yerli sermayeli en köklü kuruluşlarından olan Horoz, bilgi birikimi ve tecrübesiyle sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirerek, sektörel gelişime katkı sağlıyor. Bu öncü yaklaşımını Horoz Eğitim Vakfı (HOREV) ile yaptığı Sosyal Sorumluluk Projeleri ile eğitim alanında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağışlamış olduğu 2 okulu ve burs ile desteklediği başarılı öğrencileri ile de gösteriyor.