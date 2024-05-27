LGS SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA EKRANI 2024! #9997 LGS sınav yeri nereden öğrenilir? LGS ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS sınav giriş belgesinin açıklanma tarihini duyurdu. Buna göre, LGS sınav yerleri 24 Mayıs Cuma günü erişime açılacak. Okul müdürlükleri tarafından onaylanacak sınav giriş belgesi, öğrencilere teslim edilecek. Adaylar, sınav günü geçerli kimlik belgeleriyle birlikte fotoğraflı onaylı giriş belgelerini yanlarında bulundurmalıdır. Sınav giriş belgeleri yanlarında olmayan adaylar sınav salonlarına alınmayacaktır. Sayısal ve sözel olarak iki oturumda yapılacak sınava kısa bir zaman kala aileler ve öğrenciler sınav yerlerine odaklanmış durumda. Merkezi sınavın birinci oturumu saat 09.30'da, ikinci oturumu ise 11.30'da başlayacaktır. Peki, LGS sınav yerleri belli oldu mu? LGS sınav giriş belgesi nereden alınacak? LGS SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA EKRANI 2024! LGS sınav yeri nereden öğrenilir? LGS ne zaman? İşte merak edilenler...

LGS SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA

Millî Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2 Haziran Pazar günü yapılacak merkezi sınavın giriş bilgilerini yayımladı.

LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri ile sınav tedbirlerine ilişkin bilgilere e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden ulaşılabilecek.

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgeleri, okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamdan alınacak, onaylanarak öğrencilere ulaştırılacak.

LGS SINAV BELGESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

LGS sınav yerleri e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden erişime açılacak ve adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı Öğrenci Bilgi Sistemi aracılığıyla T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet girişiyle sisteme erişebileceklerdir. Bu sistem, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı öğretim kurumlarına kayıtlı öğrencilerin ve onların velilerinin e-Okul sistemine ilişkin detaylı bilgilere ulaşmasını sağlar.

e-Devlet ile sisteme giriş yapıldıktan sonra, sağ üst kısımda yer alan arama çubuğuna "MEB Sınav Yeri Sorgulama" yazarak, adaylar sınav giriş belgelerini sorgulayabilirler. Bu yöntem, öğrencilerin ve velilerin sınav yerlerini kolaylıkla öğrenmelerini sağlar ve sınav gününe daha iyi hazırlanmalarına olanak tanır.

SINAVA GİDERKEN ÖĞRENCİLERİN YANINDA BULUNMASI GEREKENLER

Fotoğraflı sınav giriş belgesi, 24 Mayıs 2024 tarihinden itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecektir. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında fotoğraflı onaylı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesini (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) bulundurmak zorundadır.

2024 LGS SINAV TARİHLERİ

Merkezi Sınav; 02 Haziran 2024 Pazar günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da başlayacaktır.

Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacaktır.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkezi Sınav sonuçları 28 Haziran 2024 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir. Bu nedenle, adaylar sonuçları ilgili internet adresinden takip etmelidirler.