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Dusan Tadic'ten çok konuşulacak açıklama: Sezon başında söyleselerdi kahkaha atardım

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Fenerbahçe'nin yıldızı Dusan Tadıc, 99 puan toplamalarına rağmen şampiyon olamamaları hakkında konuştu. Sırp yıldız, "Sezon öncesi biri '99 puan alacaksınız ama şampiyon olamayacaksınız' deseydi buna kahkaha atardım" dedi.

Süper Lig'i 99 puan toplayarak G.Saray'ın arkasından ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de Dusan Tadic'in açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.

"KAHKAHA ATARDIM"

Topladıkları puan hakkında konuşan Tadic, "99 puan aldık ama şampiyon olamadık. Bu gerçekten çok garip. İnanılır gibi değil. Daha önce dünyada bile görülmemiş bir durum. Sezon öncesi biri '99 puan alacaksınız ama şampiyon olamayacaksınız' deseydi buna kahkaha atardım" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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