İŞKUR engellilere ve eski hükümlülere hibe desteğine nasıl başvurulur? Hibe desteği ne kadar, şartları neler?

İşkur hibe desteği başvurusu ne zaman? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın geçtiğimiz ay sosyal medya hesabından duyurduğu eski hüküm giymiş olan ve engelli vatandaşlar için hibe desteği yapılacağını açıkladı. İŞKUR engellilere ve eski hükümlülere hibe desteğine nasıl başvurulur? Hibe desteği ne kadar, şartları neler? Detaylar haberimizdedir…

İŞKUR ESKİ HÜKÜMLÜ VE ENLELLİ HİBE DESTEĞİ NE KADAR?

Yeni düzenlemeyle işini kurmak isteyen engellilere 400 bin liraya, eski hükümlülere ise 300 bin liraya kadar hibe desteği sağlanacak.

İŞKUR ESKİ HÜKÜMLÜ VE ENLELLİ HİBE DESTEĞİ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Kurum, yeni dönem hibe programları için başvuruları almaya başladı. Destekten yararlanmak isteyenler, projeleriyle 7 Haziran'a kadar e-Devlet üzerinden başvuruda bulunabilecek.