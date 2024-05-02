İran'da Haşhaşiler dizisine yayın yasağı tepkilere neden oldu

İran'da, 11. yüzyılda liderliğini Hasan Sabbah'ın yaptığı Haşhaşiler grubunun ortaya çıkışını anlatan Mısır yapımı diziye yayın yasağı getirilmesi, başta yayıncı kuruluşlar olmak üzere tepkiyle karşılandı.

İranlı yetkililer yaptıkları açıklamalarda dizinin amacının "terörü ve terörizmin doğuşunu İran ve İranlılar ile ilişkilendirmek aynı zamanda Rey, Kum ve İsfahan gibi İran kentlerini teröristlerin merkezi olarak göstermek" olduğunu öne sürüyor.

İran Devlet Radyo ve Televizyonuna bağlı Çevrimiçi Yayın Kurallarını Denetleme Kurumunun (SATRA) Mısır yapımı 30 bölümlük Haşhaşiler (The Assassins) dizisini "İslam tarihini çarpıttığı ve siyasi amaçlar için İran'ı kötü gösterdiği" gerekçesiyle yasaklaması tepkilere neden oldu.

Dizinin yasaklanmasına sadece izleyiciler değil aynı zamanda dijital ortamda yayın yapan kuruluşlar da tepki gösterdi. Yayıncı kuruluşlar, dizinin altyazı ve dublaj işleri ile telif konularına yapılan milyonluk yatırımların heba olduğunu ifade ediyor.

İran İnternet Yayıncıları Platformu (RESTA) Sözcüsü Saman Murad Hüseyini, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu yasaklamanın mali zararlara neden olabileceğini ancak yayıncıların yayınlanacak diziler için önceden başvuru yapıp izin alması gerektiğini söyledi.

Gerekli izinler alınmadan film ve dizilerin yayınlanmasının söz konusu olamayacağını belirten Murad Hüseyini, SATRA'nın yayın kurallarının yayıncılara iletildiğini kaydetti.

Murad Hüseyini, İran dizilerinin de ön denetime tabi olduğunu aktararak "SATRA'nın tüzüğü, tüm TV kanallarına iletilmiştir ve televizyon medyası, bu tüzüğü uygulamakla yükümlüdür. Geriye dönük denetim, denetim eksikliği anlamına da gelmez." dedi.

"Dizi, İran'ı terörün merkezi gibi gösteriyor"

SATRA'nın yasaklama kararına ilişkin de İranlı yetkili, "SATRA, ters etki yaratmaması için akıllıca bir şekilde ve doğru zamanda dizinin yasaklandığını açıklamalıdır. Bir dizinin yasaklanması izlenme oranının artması ve o dizinin yabancı televizyonlardan izlenmesine neden olmamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Murad Hüseyini, Haşhaşiler dizisinin "İslam tarihini çarpıttığı ve siyasi amaçlar için İran'ı kötü gösterdiği" değerlendirmesinde bulunarak, "Terörü ve terörizmin doğuşunu İran ve İranlılar ile ilişkilendiriyor. Aynı zamanda Rey, Kum ve İsfahan gibi İran kentlerini teröristlerin merkezi olarak gösteriyor." diye konuştu.

İranlı yayıncıların yayın yasağı nedeniyle yaşadığı mali kayıplara dair Murad Hüseyini, bu kayıpların önlenmesi için yayıncıların dizi yayınlamadan önce gerekli izni almaları gerektiğini söyledi.

Türk dizileri iyi bir izleyici kitlesine sahip

İnternet televizyonlarının verilerinin de değerlendirildiğini söyleyen Murad Hüseyini, söz konusu verilere göre, "İran televizyon kanallarında en çok izlenen yabancı dizilerin başında Türk, Kore ve Hint dizileri yer alıyor. İnternet platformlarında Türk dizileri çok iyi bir izleyici kitlesine sahip." ifadelerini kullandı.