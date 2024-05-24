İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremlerden etkilenen illerle bir araya geldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilin milletvekilleriyle bir araya geldi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 6 Şubat depremlerinden doğrudan etkilenen 11 ilin milletvekilleriyle AFAD Başkanlığında bir araya geldiklerini bildirdi.

Milletvekillerine, 6 Şubat'tan bugüne yapılan çalışmalar ve hayata geçirilen "Dünyanın en büyük konut seferberliği" hakkında bilgi verdiklerini, kendileriyle istişarelerde bulunduklarını aktaran Yerlikaya, "Deprem bölgesinde hayat normale dönünceye kadar durmadan, duraksamadan çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.