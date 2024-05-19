Üye Girişi
Haberler

İBB, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarını Maltepe'de gerçekleştirdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Maltepe'de gerçekleştirildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı etkinlikte, Atatürk'ün özgürlüğe tutkunun en güçlü simgesi olduğu vurgulandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Maltepe'de gerçekleştirildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Orhangazi Şehir Parkı'ndaki etkinliğe Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktığı Bandırma Vapuru'nun kaptanının adını taşıyan ve Şehir Hatları tarafından restore edilen İsmail Hakkı Durusu Vapuru ile geldi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşan İmamoğlu, 19 Mayıs'ın milletçe esarete karşı başkaldırma günü olduğunu söyledi.

19 Mayıs'ın özgürlüğe tutkunun en güçlü simgesi olduğunu belirten İmamoğlu, "19 Mayıs 1919'da Samsun Limanı'na, rotası tam bağımsızlık olan bir gemi yanaştı. O gemideki özgürlük yolcularının lideri kaç yaşındaydı biliyor musunuz? 38 yaşındaki Mustafa Kemal'di. Mustafa Kemal, Anadolu'ya kurtuluş mücadelesinin ateşini yakmaya gidiyordu. O ateş bize, hepimize milletçe bağımsızlığımızı kazandırdı. O ateş bize, en büyük kazanımımızı, Cumhuriyet'i kazandırdı." diye konuştu.

Atatürk'ün en karanlık zamanlarda, gençlerden aldığı güçle yola çıktığını dile getiren İmamoğlu, gençlerin de her dönemde onun bıraktığı emanete sahip çıktığını kaydetti.

Bugünkü gençlerin en önemli görevinin Türkiye'yi özgürlükler ülkesi haline getirmek olduğunu belirten İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Bu hedefe ulaşmanın tek bir yolu var. Cumhuriyet'e ve demokrasiye, laikliğe ve hukuk devletine sahip çıkacağız. Başka yolu yok. Türkiye Cumhuriyeti, 19 Mayıs 1919 günü başlayıp, sonsuzluğa uzanan bir özgürlük ve bağımsızlık öyküsüdür. Tüm dünyaya örnek olan bu öykünün gerçek kahramanları, sizlersiniz. Hepiniz, benim gözümde geleceğin kahramanlarısınız. Türkiye Cumhuriyeti'nin öyküsünü, bugüne kadar gençler yazdı. Bundan sonra da gençler yazacak. Sizler, 'Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir.' diyen Atatürk'ün evlatlarısınız. Şartlar ne olursa olsun, sonuna kadar mücadele edersiniz. Oturup bekleyenin değil, yola koyulanın, hedefe ulaştığını en iyi siz bilirsiniz."

Program, İmamoğlu'nun konuşmasının ardından şarkıcı Edis'in verdiği konserle devam etti.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu Maltepe Gençlik Spor Kültür Sanat Politika Güncel Haberler

Umutlar azalıyor! İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopteri kaza geçirdi

Umutlar azalıyor! İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopteri kaza geçirdi

 İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasından önceki son sözleri oldukça manidar

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasından önceki son sözleri oldukça manidar

 Tahran, yardım için Ankara'nın kapısını çaldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gereken her türlü desteği vermeye hazırız

Tahran, yardım için Ankara'nın kapısını çaldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gereken her türlü desteği vermeye hazırız

Bakmadan Geçme

Şampiyon kim olacak? Galatasaray mı Fenerbahçe mi şampiyon olacak? Villarreal Real Madrid maç özeti ve golleri izle! (ARDA GÜLER'İN GOLLERİ) Real Madrid maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Galatasaray Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS FB maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Fenerbahçe kaç yıldır şampiyon olamıyor 2024? İşte Fenerbahçe'nin son şampiyonluk yaşadığı sezon! DEV DERBİDE KAVGA! Fenerbahçe - Galatasaray maçı kavgayı kim çıkardı, KİM KAVGA ETTİ? Olay ne, ne oldu? Galatasaray en son ne zaman şampiyon oldu? GS en son hangi yıl ve sezon şampiyonluk yaşadı? FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ? #9917 Dev derbide kim önde, kim gol attı? DEV DERBİ SON DURUM! #129349 DEV DERBİDE NEFESLER TUTULDU! #9917 Fenerbahçe Galatasaray maçı CANLI ANLATIM! Dakika dakika ne oldu, kim gol attı? #129349 Tarihte suikaste uğrayan ve ölen dünya liderleri GALATASARAY'IN TARİHÇESİ! Galatasaray ne zaman kuruldu, kaç kez şampiyon oldu? Galatasaray ilk başkanı kimdir? FENERBAHÇE'NİN TARİHÇESİ! Fenerbahçe ne zaman kuruldu, kaç kez şampiyon oldu? Fenerbahçe'nin ilk başkanı kimdir? Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan maçlar (1909-2024) Galatasaray Fenerbahçe maçı CANLI izle! (HD) 19 Mayıs Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Galatasaray Fenerbahçe maçı öncesi kavga mı çıktı, kimle kim kavga etti? İlk 11 belli oldu! İşte Galatasaray Fenerbahçe maçı 11'leri!
Düştükleri notu görmeniz lazım! Fenerbahçe'den Galatasaray'a maç sonu olay gönderme

Düştükleri notu görmeniz lazım! Fenerbahçe'den Galatasaray'a maç sonu olay gönderme
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title