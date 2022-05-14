Hatay'da 15 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler

Hatay'da 15 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
AA - Erdal Türkoğlu - Güncel
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
ARSUZ, HATAY (AA) - Hatay'ın Arsuz ilçesinde 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu ticareti" suçundan 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.M.Ü'nün ilçede olduğu bilgisine ulaştı.
Saklandığı evde yakalanan hükümlü, cezaevine gönderildi.
AA / Erdal Türkoğlu - Güncel