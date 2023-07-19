Hakkari'de çöken buz kütlesinin altında kalan öğretmenin cenazesi Şırnak'ta defnedildi

Hakkari'deki Cilo Buzulları bölgesinde iki gün önce çöken buz kütlesinin altında kalarak hayatını kaybeden Coğrafya Öğretmeni Mehmet Aydın'ın cenazesi memleketi Şırnak'ın Cizre ilçesinde defnedildi.

Bir grup dağcı arkadaşı ile birlikte Hakkari kent merkezi ile Yüksekova ilçesi arasında kalan bölgedeki buzullarda zaman geçirirken şelaleye yakın bir noktadaki buzullarda meydana gelen çökme nedeniyle kaybolan Şırnaklı Coğrafya Öğretmeni Mehmet Aydın ile Adalet Bakanlığında bilgi işlem memuru olarak çalışan Hakime Koç, arama kurtarma ekiplerinin iki günlük çalışması sonucu ölü bulundu. Cansız bedenleri buzulların arasından çıkarılan Hakime Koç'un cenazesi Kütahya'ya, Mehmet Aydın'ın cenazesi de Hakkari Belediyesine ait cenaze aracı ile Şırnak'ın Cizre ilçesine gönderildi.

Aydın'ın Cizre'deki yakınları Mem U Zin Camisi önünde gece geç saatlere kadar cenazenin gelmesini bekledi. İki çocuk babası Mehmet Aydın'ın cenazesi Mem U Zin Camisinde kılınan cenaze namazını müteakiben asri mezarlıkta dualar eşliğinde defnedildi. - ŞIRNAK