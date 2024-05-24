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Güney Kore Büyükelçisi YHT ile Ankara'ya Döndü

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Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Jeong Yeondoo, Eskişehir'den Ankara'ya ağaç dikme törenine katıldıktan sonra YHT ile döndü. Jeong, YHT'nin rahat, hızlı, temiz ve güzel olduğunu Türkçe söyledi.

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Jeong Yeondoo, ağaç dikme törenine katılmak üzere gittiği Eskişehir'den Ankara'ya araç yerine yüksek hızlı tren (YHT) ile döndü.

Büyükelçilikten edinilen bilgiye göre, Jeong, 22 Mayıs'ta Eskişehir Kent Parkı'ndaki Eskişehir-Paju Dostluk Parkı Ağaç Dikim Töreni'ne katıldı.

Eskişehir programının ardından Ankara'ya dönüşünde araç yerine YHT'yi tercih etti.

Jeong, seyahati sırasında YHT'nin, "rahat, hızlı, temiz ve çok güzel" olduğunu Türkçe söyledi.

Büyükelçilik, Jeong'un Türkçe YHT mesajını elçiliğin Instagram hesabından paylaştı.

Büyükelçi Jeong'un YHT seyahati yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

Kaynak: AA / Güncel

Güney Kore Eskişehir Ankara Yht Ulaşım Çevre Diplomasi Politika Güncel Haberler

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