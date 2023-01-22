GÜNDEM / 22 Ocak 2023

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kağıthane- İstanbul Havalimanı Metrosu Açılış Töreni'ne iştirak edecek. Törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katılacak.

(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesinin düzenleyeceği Batıkent Rekreasyon Alanı ve 10 parkın açılış ve temel atma törenine katılacak.

(Ankara/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Mehmet Akif İnan Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Şanlıurfa 2. Olağan İl Kongresi'ne iştirak edecek.

(Şanlıurfa/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisince düzenlenecek "Basın Mensuplarıyla Toplantı" ve "Genişletilmiş İl Danışma Meclisi ve Vefa Buluşması" programlarına katılacak, Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle istişare toplantısı gerçekleştirecek.

(Samsun/10.30-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Belek'te 2023 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası'nın açılış törenine katılacak.

(Antalya/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Spor Toto Süper Lig'de 20. haftaya Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor, Corendon Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük, Yukatel Kayserispor-Beşiktaş ve Trabzonspor-İstanbulspor maçlarıyla devam edilecek.

(Gaziantep/13.30/Antalya/Kayseri/16.00/Trabzon/19.00) (Fotoğraflı)

3- Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasına Bodrumspor-Ankara Keçiörengücü, Eyüpspor-Yılport Samsunspor, Adanaspor-Yeni Malatyaspor maçlarıyla devam edilecek.

(Muğla/13.30/İstanbul/16.00/Adana/19.00) (Fotoğraflı)

4- TFF 2. Lig gruplarında 21. hafta, TFF 3. Lig gruplarında ise 19. hafta mücadelesi tamamlanacak.

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasına Bahçeşehir Koleji-Fenerbahçe Beko, Onvo Büyükçekmece Basketbol-TOFAŞ, Galatasaray Nef-Anadolu Efes ve Frutti Extra Bursaspor-Gaziantep Basketbol maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.00/15.30/20.30/Bursa/18.00) (Fotoğraflı)

6- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftası Çankaya Üniversitesi-Antalya Toroslar Basketbol maçıyla tamamlanacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı)

7- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 15. haftası Sigorta Shop-VakıfBank maçıyla sona erecek.

(Ankara/15.30) (Fotoğraflı)

8- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 16. hafta mücadelesine TÜRŞAD-Ziraat Bankkart, Galatasaray HDI Sigorta-Manas Enerji Hatay Büyükşehir Belediyespor, Develi Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta, Arkas Spor-Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ maçlarıyla devam edilecek.

(Bitlis/İstanbul/13.00/Kayseri/16.00/İzmir/17.30) (Fotoğraflı)

9- Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin 12. haftasında B Grubu'nda Kastamonu Belediyespor, deplasmanda Romanya'nın Rapid Bükreş takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Bükreş/18.00)

10- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 13. hafta 2 maçla tamamlanacak.

11- Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'a ana tablo maçlarıyla devam edilecek.

(Melbourne) (Fotoğraflı)

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