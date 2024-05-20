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Güdül Belediyesi Çiftçilere Fide Dağıttı

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Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle çiftçilere fide dağıttıklarını açıkladı. Kırsal kalkınmaya destek sağladıklarını belirten Doğanay, vatandaş odaklı çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Güdül Belediyesince çiftçilere fide dağıtıldı.

Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, gazetecilere, Ankara Büyükşehir Belediyesinin yüzde 75 hibe destekliğiyle üreticilere sebze fidesi dağıttıklarını söyledi.

Bu anlamda kırsal kalkınmaya destek sağladıklarını belirten Doğanay, "Fide dağıtımından çiftçilerimiz oldukça memnun kaldı. Vatandaş odaklı çalışmalarda bulunacağız ve vatandaşın yanında olmayı sürdüreceğiz. Sosyal belediyeciliği tam anlamıyla hakim kılacağız." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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