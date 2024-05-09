Gezen Sinema Tırı Kilis'te Çocuklar İçin Etkinliklere Ev Sahipliği Yaptı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sanat İçin Yola Çık Kültür ve Sanat Derneği işbirliğiyle oluşturulan "Gezen Sinema" tırı, Kilis'te çocuklar için eğlenceli etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Mobil sinema tırı, kent merkezi ve ilçelere giderek, 6-17 yaş arasındaki çocukların sinema deneyimi yaşamasını sağladı.

Proje gönüllüleri, film başlamadan önce çocuklarla sohbet etti ve çeşitli oyunlar oynayarak sosyalleşmelerine katkı sundu.

Bu kapsamda Aralık Derneği İlkokulu'na konuşlanan mobil tırı öğretmenleri eşliğinde ziyaret eden öğrenciler, "Rafadan Tayfa" isimli animasyon filmini izledi.

Derneğin Teknik Sorumlusu Özgür Gözen, AA muhabirine, 2017 yılından bu yana 77 il ve 800 ilçede çocukları sinema ile buluşturduklarını söyledi.

Daha önce sinema deneyimi yaşamamış dezavantajlı öğrencilere öncelik verdiklerini belirten Gözen, "Burada ikinci günümüz. 10 gün boyunca çocukları sinema ile buluşturacağız. Amacımız çocuklara ulaşmak." dedi.

İlkokul öğrencisi Filiz Kubilay ise sinema tırında çizgi film izleyerek eğlenceli vakit geçirdiğini dile getirdi.