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Gaziantep gündem haberleri: Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep gündem haberleri: Gaziantep Ticaret Borsası

Edinilen Gaziantep haberine göre Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 13,80 liradan satıldı.

 - Güncelleme:

Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 13,80 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg13,5013,80
Buğday (sert)Kg7,107,70
Buğday (ekmeklik)Kg6,807,35
Arpa (çakır)Kg6,356,40
MısırKg5,605,85

AA / Mehmet Akif Parlak - Güncel

Gaziantep Güncel Haberler

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