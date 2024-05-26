Galatasaray, Konyaspor'u yenerek şampiyon oldu

(KONYA) - Galatasaray, Konyaspor'u deplasmanda 3-1 yenerek 2023-2024 Sezonu Trendyol Süper Lig'de şampiyon oldu. Galatasaray 24. kez şampiyonluk kupasına ulaştı.

Galatasaray, Konyaspor ile bu akşam saat 19.00'da Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nun yönettiği maçta Galatasaray, 28. ve 51. dakikada Mauro Icardi, 53. dakikada Berkan Kutlu'nun golüyle 3-0 öne geçti. Konyaspor, 78. dakikada Louka Prip ile golü yakalayan taraf oldu.

Galatasaray, Konyaspor'u deplasmanda 3-1 yenerek 2023-2024 Sezonu Trendyol Süper Lig'in şampiyonu oldu. Böylece Galatasaray, 24. kez Süper Lig kupasına ulaştı.