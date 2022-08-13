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Fransa'daki orman yangınında alev hortumu oluştu

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- Fransa'daki orman yangınında alev hortumu oluştu Fransa'nın Gironde bölgesinde devam eden orman yangınında alev hortumu çıktı.

- Fransa'daki orman yangınında alev hortumu oluştu

PARİS - Fransa'nın Gironde bölgesinde devam eden orman yangınında alev hortumu çıktı.

Fransa'nın güneybatısındaki Gironde bölgesindeki orman yangınıyla 361'i diğer Avrupa ülkelerinden olmak üzere toplam bin 500 itfaiyeciyle müdahale sürüyor. Gironde Valiliğinden yapılan açıklamada, 7 bin 400 hektar alanı küle çeviren yangının artık ilerlemediği bildirildi. Yangın nedeniyle tahliye edilen 10 bin kişiden bin 600'ünün de evlerine döndüğü aktarıldı. Yangın sırasında sıcak, kuru hava ve rüzgarın etkisiyle alev hortumu oluştuğu görüldü.

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