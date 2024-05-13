Üye Girişi
Haberler

Fransa, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarının Kazakistan'da barış anlaşması müzakerelerini memnuniyetle karşıladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarının, barış anlaşması müzakereleri kapsamında Kazakistan'da bir araya gelmesini memnuniyetle karşıladı. Fransa, taraflar arasındaki görüşmeleri kolaylaştırmak amacıyla Kazakistan'ın aldığı inisiyatifi destekledi.

Fransa, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın, Kazakistan'da barış anlaşması müzakerelerinde bulunmasını memnuniyetle karşıladı.

Fransa Dışişleri Bakanlığından, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarının, barış anlaşması müzakereleri kapsamında 10-11 Mayıs'ta Kazakistan'ın Almatı kentinde bir araya gelişine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, söz konusu müzakerelerin desteklendiği belirtilerek Fransa'nın, Kazakistan'ın taraflar arasındaki görüşmeleri kolaylaştırmak amacıyla aldığı inisiyatifi memnuniyetle karşıladığı bildirildi.

Her iki ülkenin toprak bütünlüğünün karşılıklı olarak tanınmasının ve tarafların 1991 Almatı Bildirgesi'ne bağlılığının öneminin vurgulandığı açıklamada, sınırların 19 Nisan 2024 tarihli deklarasyonda mutabık kalınan ilkeler temelinde belirlenmesine devam edilmesi ve 2 ülke arasında barış anlaşması imzalanmasına yönelik görüşmelerin sürdürülmesi çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca, Fransa'nın, Güney Kafkasya'da uluslararası hukuka uygun, adil ve kalıcı barışın sağlanması için ortaklarıyla birlikte çalışmaya devam edeceği kaydedildi.

Fransa ve Azerbaycan ilişkilerinde, 2023 sonundan bu yana gerginlik yaşanıyor.

Fransa, Aralık 2023'te, Ermenistan'a 50 zırhlı araç göndereceğini açıklamış, Azerbaycan ise Ermenistan'a askeri yardımlarını artıran Paris hükümetini eleştirmişti.

Şubatta ise Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, resmi ziyaret için gittiği Ermenistan'da, bu ülkeye kısa, orta ve uzun menzilli hava savunma sistemleri vermeye hazır olduklarını duyurmuştu.

Öte yandan, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerde de gerginlik yaşanmıştı. Azerbaycan, geçen yılın sonunda, Fransa'nın Bakü Büyükelçiliğindeki 2 çalışanı "istenmeyen kişi" ilan ederken, ocakta ise ülkede casusluk yaptığı gerekçesiyle 1 Fransız vatandaşı tutuklanmıştı.

Fransa, Azerbaycan'ın iki ülke arasındaki ilişkilere zarar veren eylemlerde bulunduğunu gerekçe göstererek istişarede bulunmak üzere Bakü Büyükelçisini ülkeye geri çağırmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Dünya Güncel Haberler

Kamuda tasarruf paketi açıklandı! Personel servisi uygulaması sona eriyor

Kamuda tasarruf paketi açıklandı! Personel servisi uygulaması sona eriyor

 İlkokulda başladı, lisede devam etti! İstanbul'da 15 kişi, talihsiz kız çocuğuna şantajla tecavüz etti

İlkokulda başladı, lisede devam etti! İstanbul'da 15 kişi, talihsiz kız çocuğuna şantajla tecavüz etti

 Mehmet Şimşek'in açıkladığı kamuda tasarruf paketine CHP'den ilk yorum

Mehmet Şimşek'in açıkladığı kamuda tasarruf paketine CHP'den ilk yorum

Bakmadan Geçme

13 Mayıs 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 13 Mayıs 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Kavurma yaparken nelere dikkat edilmeli? Sert olmaması için ne yapmalı? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 13 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 13 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 13-14 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 13-14 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi! ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇI NEREDE OYNANACAK? ZTK hangi statta ne zaman oynanacak? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 13-14 Mayıs 2024 Antalya su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 13-14 Mayıs 2024 İzmir su kesintisi listesi! 2024'te En Kolay İş Bulan Meslekler Hangileri? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 13-14 Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 13-14 Mayıs 2024 Ankara su kesintisi listesi! ÇİKOLATA KİSTİ NEDİR? Çikolata kisti (Endometriozis) neden olur, belirtileri neler? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 13 Mayıs günün maçları nereden izlenir? 14 Mayıs Salı 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 14 Mayıs burç yorumları nedir?
CHP'li belediye, göreve gelir gelmez ilçe meydanındaki bayrak anıtını kaldırdı

CHP'li belediye, göreve gelir gelmez ilçe meydanındaki bayrak anıtını kaldırdı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title