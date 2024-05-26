Fenerbahçe, İstanbulspor'u 6-0 yenerek ikinci oldu
Fenerbahçe, 2023-2024 Sezonu Trendyol Süper Lig'i ikinci sırada tamamladı. İstanbulspor'u 6-0 yenerek sezonu galibiyetle kapattı.
(İSTANBUL) - Fenerbahçe, İstanbulspor'u 6-0 yenerek 2023-2024 Sezonu Trendyol Süper Lig'i ikinci olarak tamamladı.
Fenerbahçe, İstanbulspor ileÜlker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Hakem Volkan Bayarslan'ın yönettiği maçta; Fenerbahçe 8. dakikada Edin Dzeko'nun penaltıdan attığı golle öne geçti. 15. dakikada Sebestian Szymanski ve 36. dakikada Dusan Tadic'in golleri ile ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda 66'da Osayi-Samuel, 76'da Serdar Dursun ve 78'de Joshua King golleri kaydetti.
Fenerbahçe, 2023- 2024 Sezonu Trendyol Süper Lig'i ikinci sırada tamamladı. Sarı-lacivertliı ekip, sezonu 6-0'lık galibiyetle kapatsa da bu skor şampiyon olmasına yetmedi.