Expo 2020 Dubai'nin mirası Expo City Dubai'de yaşamaya devam edecek
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6 ay boyunca bir Arap ülkesi için bir ilk olan uluslararası etkinlik kapsamında dünyayı ağırlayan Expo 2020, Dubai görkemli bir şekilde kapılarını kapadı.
6 ay boyunca bir Arap ülkesi için bir ilk olan uluslararası etkinlik kapsamında dünyayı ağırlayan Expo 2020, Dubai görkemli bir şekilde kapılarını kapadı. Fuar alanı geleceğin şehrine, Expo City Dubai'ye dönüşürken fuarın ruhu ve mirasını yaşatmaya devam edecek.
Kaynak: DailyMotion.com / Güncel