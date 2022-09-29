Üye Girişi
Haberi Paylaş

Expo 2020 Dubai'nin mirası Expo City Dubai'de yaşamaya devam edecek

Güncel Haberler

6 ay boyunca bir Arap ülkesi için bir ilk olan uluslararası etkinlik kapsamında dünyayı ağırlayan Expo 2020, Dubai görkemli bir şekilde kapılarını kapadı.

6 ay boyunca bir Arap ülkesi için bir ilk olan uluslararası etkinlik kapsamında dünyayı ağırlayan Expo 2020, Dubai görkemli bir şekilde kapılarını kapadı. Fuar alanı geleceğin şehrine, Expo City Dubai'ye dönüşürken fuarın ruhu ve mirasını yaşatmaya devam edecek.

Kaynak: DailyMotion.com / Güncel

Dubai Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber DailyMotion.com tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. DailyMotion.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı DailyMotion.com kurumudur.
title