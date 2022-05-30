Eurovision birincisi Ukraynalı gruptan İHA satın almak için ilginç yöntem! - Haberler

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın patlak vermesinin üzerinden aylar geçti. Bu süreçte binlerce asker ve sivil hayatını kaybederken, Ukrayna'ya saldırdığı gerekçesiyle Rusya'ya adeta bir yaptırım bombardımanı uygulandı. Tabii savaş halen devam ettiği için konuyla ilgili gün geçtikçe yeni gelişmeler yaşanıyor.

14 Mayıs'ta İtalya'nın Torino kentinde düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanan Kalush Orchestra adlı Ukraynalı grup, savaşta ülkesine destek vermek için ilginç bir yönteme başvurdu.

Ödülünü sattı: Kalush Orchestra, Ukrayna için İHA alıyor

Euronews'in haberine göre Kalush Orchestra adlı grup, devam eden savaş nedeniyle Ukrayna'ya destek vermek için kazandıkları kristal mikrofon ödülünü Facebook'tan açık artırmayla sattı. Grubun buradaki amacı ise elde edilen gelirle ülkelerinin ihtiyacı olan askeri ekipmanları satın almak.

Söz konusu açık artırma, Ukraynalı televizyon sunucusu Serhiy Prytula tarafından yönetildi. Ödül ise 900 bin dolardan alıcısını buldu. Prytula, bu rakamın Ukrayna yapımı PD-2 hava sistemine ait üç araç (İHA) ve yer kontrol istasyonu alınacağını duyurdu.

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Bunun dışında ödüllerini satan Kalush Orchestra, açık artırmanın gerçekleştiği sırada Almanya'daki bir yardım konserinde sahne aldı. Grup, binlerce sivilin ve askerin öldüğü bu savaşın barış sağlanana kadar manşetlerden inmemesi gerektiğini dile getirdi.

Aynı zamanda geçtiğimiz haftalarda ilginç bir olay daha yaşandı. Renault, Rusya'daki mal varlıklarının tamamını Rusya Federasyonu'na ve Moskova hükümetine 1 ruble karşılığında devretti.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta barış sağlanır mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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